Siete de cada 10 empresas no aumentarán sus plantillas durante los tres primeros meses del 2023, según estima la empresa de trabajo temporal Manpower. Las previsiones de contratación de las agencias de empleo auguran un arranque del año flojo, coincidiendo que tradicionalmente la ocupación no se dispara hasta las puertas de la Semana Santa y que este ejercicio está marcado por elevadas cotas de incertidumbre. Plataformas como Infojobs coinciden en que las contrataciones se desinflan en el inicio de la campaña de rebajas y otras como Randstad anticipan que el empleo sí seguirá su tendencia al alza, pero que será en los meses más cálidos cuando se concentrarán el flujo de incorporaciones.

Cataluña, Valencia, Murcia, y Baleares concentrarán el principal volumen de incorporaciones durante los próximos meses, en detrimento de la meseta central, cuyos empresarios no son tan optimistas en cuanto a nuevas incorporaciones y allí el crecimiento del empleo será prácticamente cero, según los números publicados este jueves por Manpower. Esta agencia de empleo estima que los sectores TIC, logístico y financiero serán los que precisarán de más 'fichajes' para reforzar sus plantillas.

Siguiendo con las estimaciones de Manpower, en determinadas empresas las plantillas no solo no crecerán, sino que anticipan despidos. Es el caso de aquellas compañías de menos de 10 empleados, que, de media, anticipan que sus plantillas decrecerán un -9% durante el primer trimestre. No obstante, en el resto de empresas de mayor tamaño los datos de Manpower estiman incrementos mayores o menores de plantilla que compensarán ese recorte entre las micropymes.

Esa perspectiva de tenues -cuando no inexistentes- aumentos en las contrataciones la comparten desde Infojobs. Desde la plataforma apenas han registrado un aumento del 0,15% en sus ofertas de empleo disponibles en el último mes y los datos de la última campaña de rebajas están ligeramente por debajo de los registrados en 2019. Oficios vinculados a compras, logística y personal de almacén presentan un 9% menos de vacantes que el año pasado. Y las ofertas para trabajar de atención al cliente registran todavía la mitad de vacantes que en 2019.

Pese a las fluctuaciones entre sectores, los datos de Infojbs continúan concentrando el principal volumen de ofertas de empleo en los polos Madrid (y aledaños) y Barcelona. Concretamente, del total de vacantes registradas en este portal de empleo para la campaña de rebajas, Madrid (con 12.400 vacantes), Barcelona (3.824 puestos de trabajo) y Toledo (3.483) reunen actualmente el 66% de las mismas.

Repunte del paro

Otras agencias de empleo han ido publicado también sus proyecciones para el próximo año. Randstad ha analizado todo el ejercicio 2023, apuntando a que el mercado laboral seguirá expandiéndose y sumando nuevos ocupados. Si bien el clima de incertidumbres vinculadas a la guerra y la inflación desinfla las perspectivas de crecimiento, en comparación a los ritmos registrados durante el 2022. Randstad anticipa que el crecimiento del empleo se desacelerará hasta el 0,8% durante todo el 2023, en comparación al 3,3% estimado para el 2022.

Sus estimaciones en lo que a desempleo se refiere son más pesimistas, en tanto que este dejará de reducirse -como ha venido haciendo en 2022- y aumentará. Concretamente desde la ETT anticipa que en 2023 el número total de desempleados crecerán un 3,8%, desde los actuales 2,8 millones de personas y hasta los 3,1 millones para final de año.