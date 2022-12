La Guardia Civil ha utilizado su cuenta de Twitter para mandar una alerta a todos los españoles con cuenta de Netflix. El motivo es que en los últimos días se ha detectado desde la unidad de ciberdelitos del cuerpo que hay un incremento notable de los intentos de fraude que suplantan la identidad de esta popular plataforma de streaming para hacerse con los datos bancarios de la población.

Según los últimos datos disponibles, al menos 2,6 millones de personas acceden a Netflix todos los días: el uso masivo de este tipo de aplicaciones hace que se conviertan en un blanco muy atractivo para aquellos delincuentes que intentan realizar estafas con el método de 'phishing'.

El aviso de la Guardia Civil a los suscriptores de Netflix

Para aquellas personas que no tienen Netflix este tipo de mensajes no tienen prácticamente importancia: es más sencillo detectar que se trata de un mensaje fraudulento cuando no somos clientes, porque el mensaje en sí mismo nos hace sospechar al principio.

La alerta del Instituto Armado va especialmente dirigida a los suscriptores de Netflix porque son los más susceptibles de convertirse en víctimas de una estafa digital que utilice este mensaje como cebo.

El texto que llega por SMS sobre el que ha alertado la Guardia Civil informa que "Su último pago de suscripción fue rechazado, por favor actualice su información" acompañado de un enlace o "Su pago no ha sido confirmado, por favor confirme sus datos en 24 horas".