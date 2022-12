Un grupo de inspectores de Trabajo ha realizado este lunes un escrache a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la misma sede del ministerio. La protesta constituye un prolegómeno de la huelga a la que están llamados los agentes de la 'policía laboral' este miércoles 21 de diciembre. Será la primera huelga en los más de cien años de la institución a la que está llamado todo el personal de la Inspección, desde inspectores, subinspectores y personal administrativo.

Media hora antes de que Yolanda Díaz compareciera ante los medios de comunicación para presentar las recomendaciones de sus expertos sobre cuál debe ser el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023, varios representantes sindicales han realizado su propia rueda de prensa para explicar los motivos que les llevarán a parar este miércoles. "La huelga es completamente inevitable, parece que la han buscado", han denunciado los convocantes. El paro lo suscriben CCOO, CIG, Sitss, Sislass y Usess. Mientras que el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), con fuerte peso entre dicho cuerpo, no lo secunda.

Y una vez la vicepresidenta estaba compareciendo y explicando los pormenores del informe sobre el SMI de sus expertos, un grupo de personas ha empezado a silbar y a gritar consignas desde la antesala de la zona de prensa donde estaba Díaz. Entorpeciendo, por momentos, sus declaraciones. Los sindicatos convocantes van a la huelga para denunciar unas plantillas insuficientes en la Inspección, que no se corresponden, en su opinión, con el aumento de la carga de trabajo que ha experimentado el cuerpo en los últimos años. "La Inspección de Trabajo no será suficientemente eficiente y eficaz", han denunciado.

Representantes de los inspectores de trabajo, que han convocado una huelga, irrumpen en la rueda de prensa de @Yolanda_Diaz_. Muchos nervios entre el personal de seguridad. Quieren entrar a la rueda y no les dejan, pero como son empleados del Ministerio no los pueden echar. pic.twitter.com/oexUCijwph — Alba Asenjo (@AlbaAsenjo) 19 de diciembre de 2022

Según los últimos datos de la propia Inspección de Trabajo, en 2020 el cuerpo disponía de 2.005 inspectores y subinspectores, que deben controlar a una población de trabajadora de 20,2 millones de personas. Es decir, tocan a más de 10.000 trabajadores por agente. Una proporción criticada por las centrales y que se ha visto agravada por el aumento de legislación laboral aprobada en los últimos años. Mientras, y según datos de la propia vicepresidenta segunda, la actividad inspectora ha aumentado el 355% durante su mandato al frente de Trabajo.

La actual convocatoria de huelga es la reactivación de un conflicto que arrancó el año pasado pero que se interrumpió en aras de llegar a un acuerdo. Las centrales convocantes, no obstante, consideran que no se ha dado respuesta a sus reivindicaciones y han vuelto a movilizarse. "Basta ya de dar las gracias, queremos hechos", han insistido durante su rueda de prensa. Yolanda Díaz, preguntada por los medios durante el escrache, ha apuntado a que el bloqueo del aumento presupuestario para satisfacer las demandas de los inspectores no está en su ministerio y ha apuntado, veladamente, al de Hacienda.