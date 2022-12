Enagás no tiene previsto modificar de momento su plan estratégico a pesar del vuelco en la pretensión que tenía el Gobierno de construcción de nuevos gasoductos con otros países y su sustitución por conexiones que sólo se utilizarán para transportar hidrógeno verde. El gestor del sistema gasista y de la red de gasoductos españoles no revisará aún su hoja de ruta y sólo irá incorporando cambios en sus proyecciones financieras anuales cuando se vaya detallando el proyecto de corredor de hidrógeno con Francia y Portugal y otras eventuales inversiones.

Enagás presentó el pasado julio su nueva hoja de ruta hasta 2030 que incluía la previsión de ejecutar tres gasoductos internacionales (con Francia a través los Pirineos, con Italia a través del mar, y otra con Portugal) que finalmente no se van a desarrollar y que van a ser sustituidos por el macroproyecto H2Med, que incluye dos tramos de tubería sólo para hidrógeno verde, uno con Portugal a través de Zamora y otro submarino con Francia entre Barcelona y Marsella.

El pacto entre España, Francia y Portugal para lanzar el nuevo corredor de hidrógeno verde condiciona el desarrollo futuro del plan estratégico de Enagás, pero -según subrayan desde la compañía- no comprometen las previsiones financieras. Y es que los tres nuevos proyectos de interconexiones con otros países que se contemplaban en el plan, y que concentraban en total inversiones de 1.980 millones, no se daban por seguros por Enagás y no se tuvieron en cuenta para calcular sus proyecciones económicas.

Por eso el grupo comandado por Arturo Gonzalo Aizpiri no ve urgente modificar el plan y en principio no lo hará hasta tener más detalle de la evolución del H2Med y de su posible impacto. La compañía hace públicas cada año sus actualizaciones de proyecciones financieras y no será como pronto hasta la siguiente actualización -previsiblemente en marzo- cuando se puede empezar a evidenciar el impacto del corredor del hidrógeno con Francia y de otras posibles inversiones.

Cuando Enagás presentó el pasado julio su nuevo plan estratégico ya anticipó que los tres proyectos de gasoductos internacionales estaban en fase de estudio y de análisis y que aún debían ser aprobados por la Unión Europea, y por ello no los tuvo en cuenta para sus estimaciones financieras.

El plan estratégico de Enagás contemplaba inversiones de hasta 4.755 millones de euros hasta 2030, incluyendo la construcción de esas tres nuevas interconexiones internacionales de gas. De ese montante, el grupo sí garantiza por completo emprender inversiones por 2.775 millones en sus actuales instalaciones de gas (12.000 kilómetros de gasoductos, siete regasificadoras…), el corazón de su plan estratégico, para mejorar su eficiencia y ampliar su vida útil, así como en medio centenar de proyectos para entrar en la revolución de los gases renovables, tanto en hidrógeno verde como de biometano a través de la nueva filial Enagás Renovables.

Acuerdo trilateral

Tras la presentación por todo lo alto del futuro H2Med a cargo de Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y António Costa la pasada semana, ahora toca avanzar en los detalles técnicos y burocráticos para convertir el corredor verde en realidad. El gestor gasista español Enagás, los franceses Teréga y GRTgaz y el portugués REN han firmado un memorando de entendimiento para hacer efectiva la colaboración de los tres países.

Los operadores de infraestructuras energéticas presentarán esta semana a la Comisión Europea la candidatura de la interconexión de hidrógeno entre Portugal y España (Celorico-Zamora) y del corredor marítimo entre España y Francia (Barcelona-Marsella) para ser considerados proyectos de interés comunitarios (PIC) y poder optar a fondos europeos que podrían cubrir hasta la mitad de las inversiones previstas, que ascenderán a 2.850 millones de euros para ambos tramos.