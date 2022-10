Audi profundiza su apuesta por la sostenibilidad y el futuro conectado. La marca de los cuatro aros ha retomado la esencia de sus encuentros Audi Summit y en esta ocasión lo ha alejado del puro músculo tecnológico y de marca para acercarlo mucho más al planeta, a la sostenibilidad y a la tecnología al servicio del usuario.

La edición de este año se ha desarrollado hoy en Madrid bajo el lema «Audi Summit for Progress. Ideas to Start the Future», una clara propuesta de mostrar los valores intrínsecos y esenciales de la nueva movilidad. La marca ha buscado mostrar ideas para arrancar el futuro, para cambiarlo, a través de la movilidad, la sostenibilidad, la tecnología y el diseño.

La jornada se dividió en tres bloques en los que los ponentes ofrecieron su visión de lo que está llegando y hacia dónde creen que debemos ir. El discurso de apertura corrió a cargo del fundador y presidente de la XPrize Foundation y fundador ejecutivo de Singularity University, Peter H. Diamandis, quien puso el foco en la importancia de los cambios globales. "El mundo se mueve rápido y todos los pasos que damos ya no son uno a uno, son exponenciales", señaló. Diamandis sentenció argumentando que "los grandes problemas del mundo generan grandes oportunidades".

Las distintas ponencias trataron sobre varios temas tractores. El entorno de futuro y la movilidad sostenible, y la estrategia de la movilidad, contaron con las charlas de Carlo Van De Weijer (director del instituto AI Systems), Henrik Wenders (director de márketing de Audi AG), Adam Baidawi (subdirector global editorial de GQ) y de Sara Werner (CEO y Cofundadora de Cocunat). Las nuevas alianzas para afrontar esa electromovilidad sostenible, las nuevas creatividades de Audi, las ideas que cambian el mundo, tuvieron en Sally Uren (CEO de Forum for The Future), Caita Montserrat (Directora de CX Audi España) y el chef 5 estrellas Michelin, Eneko Atxa a sus ponentes estelares.

La tercera parte del evento se centró en las ideas para arrancar el futuro, con Dimas Gimeno (socio fundador de Wow y ex-presidente de El Corte Inglés), Owen Rogers (socio y director ejecutivo de cartera de Ideo), César Muntada (director de diseño de iluminación de Audi AG) e Inma Bermúdez (diseñadora industrial). En todos y cada uno de los ejemplos desarrollados se mostró como la técnica y la tecnología están al servicio de una transformación sostenible (y posible) del planeta. El impacto del diseño y su funcionalidad es la clave. Con esta edición Audi se ha querido consolidar en la vanguardia de la técnica, haciendo bueno su ‘claim’ y buscando una nueva dimensión de futuro.

José Miguel Aparicio, director de Audi España, valoró positivamente la jornada, moderada por Mónica Carrillo, destacando la presencia de más de 300 asistentes presenciales y más de 2.500 personas conectadas digitalmente. "La sostenibilidad no puede tener marcha atrás", señaló Aparicio. Y añadió que "ante los cambios rápidos que se están sucediendo las empresas tienen la obligación de generar un entorno optimista. En eso estamos, porque el futuro es una cuestión de actitud".