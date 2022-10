Casi un año después del inicio de las negociaciones, Naturgy ultima el anuncio de un acuerdo con Argelia para revisar los precios de su contrato de gas con este país. La española quiere ser "prudente" para evitar cualquier filtración que pueda echar por tierra el acuerdo, pero ambas compañías han reconocido públicamente en los últimos días que el anuncio está muy cerca. Primero fue Sonatrach, la compañía estatal argelina, quien la semana pasada afirmó que las negociaciones habían terminado y "pronto" se firmaría el contrato. Y este jueves ha sido el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, quien ha reconocido que la noticia es inminente.

"Esperamos en muy breve poder dar una buena noticia para la estabilidad de los precios. No será una buena noticia al completo porque los precios no serán los que fueron. Los precios van a subir, aunque no lo que se está diciendo en algunos foros que apuntan a unas cifras complicadas", ha afirmado Reynés durante un foro organizado por CEOE y Cepyme. Para hacerse una idea, en la anterior revisión hace tres años, el precio del gas en el mercado de referencia en Europa (TTF holandés) era de 20 euros por megavatio-hora, mientras ahora se sitúa en 170 euros por megavatio-hora.

La gasista española tiene un contrato con Sonatrach de suministro de gas al que todavía le quedan 10 años --"si no se renueva", ha añadido Reynés-- con una cláusula de revisión de precios cada tres. A finales de octubre del año pasado se iniciaron las negociaciones entre ambas empresas para el trienio 2022-2024, pero la volatilidad del coste del gas, con una subida extraordinaria de los precios de esta materia prima como consecuencia de la presión de Rusia sobre el grifo del gas y posterior invasión de Ucrania, llevó a la petrolera a presionar al alza en la negociación de los nuevos precios y alargó las negociaciones.

Pero el precio no es el único de los asuntos importantes de la negociación, según explican fuentes conocedoras, sino que la duración de este acuerdo ha sido otra de las claves. Hasta ahora, los precios se acordaban a un precio determinado durante tres años, que en la situación actual de precios tan elevados resulta mucho más ventajoso para la parte argelina. No así para Naturgy, que debía alcanzar un equilibro entre las dos variables para evitar sustos en el futuro dada la enorme inestabilidad actual. Si bien, según Reynés, será "difícil" regresar en el corto plazo a los precios de hace dos años.

Y de hecho, ha sido precisamente ese plazo de revisión largo (de tres años) uno de los motivos de la demora de las negociaciones de la compañía española, frente a otras revisiones de precios de Sonatrach con clientes como la italiana Eni que tienen periodos de revisión más cortos, según ha aseverado Reynés.

Efecto sobre los consumidores

El acuerdo, lejos de parecer un mero pacto entre dos empresas, afecta directamente a los consumidores españoles porque el 20% del gas que se consume en España procede de ese contrato con Argelia. Por ello, un precio mucho mayor al que venía siendo habitual supondrá ofertas más caras para los usuarios finales.

"Que nadie se crea que hay ningún tipo de interés por parte de los comercializadoras, distribuidores, transportistas o generadores a tener los precios del gas lo altos que están, los únicos que se benefician son los productores", ha insistido Reynés durante toda su intervención quien se ha quejado de que estos precios afectan a la reputación de la empresa. "Y la reputación como energéticas responsables nos afecta porque estos índices que no controlamos están generando aversión hacia las compañías de gas", ha añadido.

Seguridad del suministro

Naturgy y Sonatrach comparten mucho más que este contrato. Por un lado, la compañía argelina es accionista de la española con el 4,8% y, aunque no participa en el consejo de administración, "siempre" asiste a las juntas de accionistas "y no tiene un comportamiento pasivo", según ha indicado Reynés. Por otro lado, es propietaria a partes iguales con Naturgy del gasoducto Medgaz.

"No es una negociación fácil porque la misma persona con la que discutes en Medgaz por el transporte o que ves en la junta de accionistas es con quien discutes en el día a día en los precios", ha advertido Reynés. Pese a todo, tanto Naturgy, de la que Argelia es proveedor de gas desde hace 30 años, como el Gobierno español y el operador del sistema gasista, Enagás, han insistido de forma permanente durante todo este periodo en que Argelia es un socio fiable y que el suministro en ningún caso corría riesgos.