Malos datos de empleo en agosto, como suele ser habitual en España tras el final de la campaña de verano. Aunque la pérdida de ocupados ha sido nutrida, así como el aumento de los parados en las listas del SEPE, los datos son menos malos que en los años previos al covid. Prueba de que el mercado laboral, contra viento y marea y pese a los tambores de eres que resuenan entre las empresas, sigue resistiéndose a ceder ante los efectos de una inflación que no da tregua y una guerra en Ucrania que suma más de seis meses y no de la que no se avista el final.

España perdió en agosto un total de 189.963 afiliados a la Seguridad Social, arrastrado por los despidos en educación, construcción y comercio. Son muchos, sí, pero menos que en periodos de menores adversidades, como en 2019, cuando se perdieron 212.984; o en 2018, cuando se perdieron 202.996. Para lo bueno y para lo malo, el mercado laboral recupera los vicios y virtudes propios de la vieja normalidad. Y la extinción masiva de contratos tras la campaña estival es uno de ellos. Mismo guion con los datos del paro, que creció en 40.428 personas -un incremento ligeramente por debajo del registrado en 2019-, y cierra en 2,9 millones de desempleados. El empleo inicia así en agosto su particular proceso de hibernación, aunque lo hace todavía por encima de la simbólica cota de los 20 millones de ocupados. A partir de ahora vienen meses complicados para el mercado laboral, en los que los números rojos serán los más frecuentes hasta el pequeño paréntesis que abrirán las contrataciones navideñas. Resta la incógnita si esa resiliencia que hasta ahora ha mostrado le permitirá cerrar el ejercicio por encima de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. El retroceso registrado en agosto ha sido generalizado, con una especial pérdida de empleo el último día del mes pese a los desincentivos introducidos por la reforma laboral para evitar la alta rotación de contratos. También entre el colectivo de trabajadores autónomos, cuya reforma de las cotizaciones ha sido aprobada hace unos días pero no entrará en vigor hasta enero. El empleo por cuenta propia ha perdido 13.509 efectivos, su cifra menos mala -sin tener en cuenta la pandemia- desde 2015.