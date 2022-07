El fondo de rescate gestionado por Cofides, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para rescatar a empresas medianas y pequeñas perjudicadas por la pandemia de coronavirus ha finalizado sus once meses de vigencia con una inversión de 779 millones de euros, el 80% de la dotación inicial de 1.000 millones de euros, destinada a 'salvar' a un total de 89 compañías y 37.000 empleos. Y una de cada cuatro (22) de estas empresas es catalana. Es la región que más ayudas ha recibido --270 millones de euros--, por delante de otras comunidades como País Vasco (con 129 millones en 15 operaciones) o Madrid (con 111 millones de euros en 12 operaciones).

Las últimas compañías catalanas en recibir la autorización de Cofides al rescate fueron Autocares Canals (3 millones) y Sociedad Anónima Reverté Productos Minerales (7 millones), la semana pasada. Pero a estas dos hay que añadir otras como Editorial Vicens Vives (16,2 millones), la compañía de fabricación de plásticos Witte y Solá (3,3 millones), la empresa de restauración Catering Arcasa (8 millones), la compañía de servicios deportivos Llop Gestió Esportiva (4 millones), la compañía especializada en arquitectura textil IASO (3,5 millones de euros), la constructora Ferrallas Piera (4,15 millones), la compañía especializada en diseño y confección textil Hallotex (4 millones), el grupo de restaurantes Lurra Itsasoa (4,3 millones) o la hotelera Guitart Hotels (4,5 millones).

"El fondo de recapitalización de Cofides ha sido clave para las empresas con una capitalización mediana que serían viables a largo plazo, pero tenían comprometida su solvencia en el corto o medio plazo como consecuencia del covid-19", ha explicado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en la presentación de los datos. Este fondo se creó en marzo de 2021 (aunque empezó a funcionar el 30 de junio de ese mismo año) para servir de complemento de otros mecanismos públicos como la línea de avales del ICO o el fondo destinado a empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pero con el foco puesto en empresas con ventas entre 10 y 400 millones antes de la pandemia y una necesidad de financiación de entre 2,5 y 25 millones de euros que se hayan visto "severamente" afectadas por la pandemia.

Si bien solicitaron ayudas por el doble del dinero finalmente aprobado. En concreto, Cofides recibió 143 solicitudes, a las que destinó 1.356 millones de euros, pero finalmente se aprobaron solo 89 (por el total de 779 millones). Por el camino se han quedado "operaciones no elegibles porque no cumplían los criterios normativos o que no han pasado análisis de riesgos", pero también otras tantas que "se han recuperado de forma rápida y han desistido en sus solicitudes", ha explicado el director general de Cofides, Rodrigo Madrazo. Además, la cuantía de 779 millones ha sido ajustada durante el periodo de análisis de los 'rescates', pues en un inicio el monto total de las solicitudes aprobadas ascendía a 920 millones de euros.

Por sectores, la mayoría de las ayudas fueron a parar al sector industrial (un 43% del total con 336 millones de euros), un sector a priori menos afectado por el coronavirus pero cuya recuperación está siendo más lenta "perjudicada por la crisis de las cadenas internacionales y el alza de las materias primas", según ha apuntado Madrazo. Justo lo contario de lo ocurrido con el sector turístico (el segundo que más ayudas recibió al sumar el 25% del total con 192 millones) que en 2020 fue el más afectado, pero que se recupera de forma más rápida, según Madrazo. Por su parte, el 75% de las ayudas han sido en forma de préstamos participativos, mientras que el 25% son préstamos ordinarios. "El fondo lo que pretende es recapitalizar y mejorar la solvencia de las empresas, por eso, los préstamos participativos que pueden computar como recursos propios en determinados supuestos", ha añadido Madrazo. El periodo máximo para estas inversiones será hasta diciembre de 2028.