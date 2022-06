Breve encuentro entre la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en Barcelona, a cuenta de la caída de la inversión ejecutada del Estado en Cataluña. En el encuentro, al que también ha asistido el 'vicepresident' Jordi Puigneró, se ha abordado"la importancia de reforzar la colaboración entre ambas administraciones para impulsar el ritmo de ejecución de las infraestructuras en Catalunya", según el Ministerio. La visión del Govern es mucho más ácida. Según fuentes del Executiu, la reunión, más bien “encuentro”, por cuanto ha durado 20 minutos, no ha hecho bajar el enfado que recorría el lunes el Palau de la Generalitat.

Según estas fuentes, el cónclave se ha celebrado a petición de Aragonès, que ha creído que no era posible cruzarse en un acto público con la ministra Sánchez y no abordar el tema. La conclusión es que la titular de Transportes "no ha generado ninguna explicación plausible ni compromiso de enmienda".

El Govern, que ha expresado su profundo enojo en los últimos días, ha escuchado cómo la ministra ha trasladado "el compromiso del Ejecutivo central con la sociedad catalana", y para materializarlo, han acordado "la próxima convocatoria de la Comisión de seguimiento de Infraestructuras, para analizar de forma conjunta y proyecto a proyecto la situación de la ejecución de las infraestructuras en Catalunya". "Esa mesa servirá para avanzar en el impulso a las inversiones, superar dificultades existentes y acelerar el desarrollo de las obras en marcha", han explicado fuentes de Transportes.

La ministra pide colaboración

La ministra ha pedido "colaboración" a la Generalitat para "impulsar el ritmo de ejecución de las infraestructuras"; en 2021, la ejecución presupuestaria en Catalunya se quedó en un 35,8% de lo previsto. Durante la reunión, Sánchez ha querido ampliar el foco y ha destacado "el esfuerzo inversor del Gobierno central en Catalunya, donde se han ejecutado más de 3.700 millones de euros desde junio de 2018, la mayor cifra de inversión en toda España", según las mismas fuentes.

El Gobierno insiste en que, pese a los contratiempos, "el diálogo y el encuentro y una reflexión serena y sosegada en el marco de la lealtad institucional es la única vía para garantizar la estabilidad y la ejecución de políticas al servicio de la ciudadanía".

Enfado catalán

Un tono muy alejado de la impaciencia y la indignación de la parte catalana. “Ha sido claramente insuficiente, un discurso absolutamente vacío. Se llenan la boca del amor que sienten hacia Catalunya, pero la relación se deteriora día a día por la vía de los hechos”, apuntan fuentes del Govern.

“La Comisión de Infraestructuras es una mesa técnica y hay claramente una vocación político en la infrainversión, por la vía del presupuesto o de la ejecución del mismo, que atiende a cuestiones políticas. ¿O por qué el Estatut del 2006 se dispuso en una disposición adicional que había que compensar a Catalunya por esa infrainversión?. Seguiremos insistiendo, porque lo único que puede acabar con esta situación es que cumplan con lo que se pacta”, ha sentenciado esta voz.