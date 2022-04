El Sabadell ha lanzado una nueva cuenta digital para nuevos clientes sin comisiones, sin requisitos de vinculación y que, al contrario que otras opciones de la competencia, permite acceder a todos los servicios y productos del banco, así como a sus oficinas y cajeros sin coste. La entidad, que ha entrado a competir en este segmento del mercado más tarde que una parte importante de sus principales competidores, busca con este nuevo producto darle la vuelta al hecho de que no está logrando captar clientes por vías digitales de forma significativa.

“Cuando llegamos (en enero de 2021), vimos que teníamos una buena app y una buena web, mejorables en algunas cosas pero buenas, pero que no hacíamos captaciones digitales”, ha explicado su consejero delegado, César González Bueno, en un encuentro con periodistas. El banco, que cuenta con una cuota de mercado en el negocio de particulares del 6,5%-7%, gana unas 200.000 cuentas de nuevos clientes al año en términos brutos principalmente por los canales físicos tradicionales.

Para no dar pistas a la competencia, el banco no ha precisado cuántas pierde, con lo que no se puede saber exactamente la evolución neta, pero ha asegurado que el número total está estable. “No veíamos caída pero sí una menor capacidad de crecimiento”, ha asegurado el ejecutivo antes de explicar que la nueva cuenta digital “es a la vez una estrategia defensiva y ofensiva. El 25% de las cuentas nuevas del sector se abren por la vía digital y hay que estar ahí, pero al mismo tiempo aspiramos a crecer”.

Investigación de mercado

El banco hizo una investigación de mercado con casi 1.500 personas encuestadas para definir las características de la nueva 'Cuenta Online Sabadell'. En base a ello, "la cuenta es gratuita, con cero comisiones. No somos los primeros en hacerlo pero todavía es movilizador. Sin condiciones, ni tener la nómina ni aportaciones periódicas. Da acceso pleno a todos los servicios del banco, no solo a los digitales. Y permite acceder a los cajeros gratis", ha enumerado González Bueno.

Aunque ya está disponible para contratar en su web, el banco tiene previsto lanzar una campaña comercial de promoción en la primera semana de mayo. Según Jorge Rodríguez Maroto, director del negocio de particulares del grupo, se puede contratar por internet en menos de 10 minutos y, una vez descargada el app, se puede comenzar operar con las tarjetas (ofrece de débito y crédito de forma gratuita) en menos de una hora. "Hay otras cuentas con cero comisiones; lo que no tienen es un proceso realmente sencillo para hacerse cliente y que no haya ninguna limitación al banco físico", ha sostenido.

El nuevo producto del Sabadell contrasta con la tendencia del sector de los últimos años a un mayor cobro de comisiones. De hecho, el banco ha comunicado a sus clientes actuales "buenos y a los vulnerables" que también tendrán comisiones cero. La entidad espera que los nuevos clientes digitales le sean rentables porque usen los servicios físicos "solo cuando lo necesiten" y porque aspira a convertirse en su "banco de preferencia y que contraten más productos". La subida de tipos oficiales, que previsiblemente reducirá el coste del pasivo para la banca, también ayuda, ha reconocido el consejero delegado. "Tenemos un objetivo de captación, pero no vamos a revelarlo para que no nos condicione. Creemos que puede ser significativa", ha afirmado.