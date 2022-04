El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que habrá una revisión a la baja de la previsión de crecimiento del PIB para este año (7%) por el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española, aunque ha insistido en que el crecimiento seguirá siendo "robusto".

"Es evidente que la guerra de Putin en Ucrania está impactando en la economía española y europea y que habrá una revisión a la baja en España, Europa y el mundo. Es una certificación, pero eso no significa que no vayamos a crecer", ha subrayado el presidente en una entrevista en el programa 'Espejo Público, de Antena 3, recogidas por EP.

Sánchez ha subrayado que España seguirá creciendo de manera "robusta" y creando empleo, con una cifra que ahora mismo ronda o supera los 20 millones de ocupados. Sin embargo, ha señalado que hay "amenazas y riesgos" sobre la evolución de la economía, entre ella la guerra y su impacto sobre los precios energéticos.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que no se escuda en la guerra "ni pone paños calientes" a la situación económica, pero ha considerado "evidente" que el 70% de la subida del IPC se debe a los precios energéticos y eso, ha añadido, "tiene mucho que ver con el conflicto en Ucrania".

Precisamente, para combatir los precios energéticos, ha recordado que España está negociando con Bruselas para desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad, lo que repercutirá en una rebaja de la factura eléctrica, y espera que esta medida pueda acordarse cuanto antes.

Mientras tanto, ha explicado que se ha puesto en marcha un plan de respuesta a la crisis derivada de la guerra por valor de 16.000 millones de euros y que hay que seguir trabajando en la transición energética verde, pues, según ha resaltado, la apuesta por las renovables "es la solución para acabar con la dependencia energética".

Pese al repunte del IPC, el presidente ha señalado que las previsiones de los organismos internacionales apuntan a que la actual situación de precios es "coyuntural", pues la inflación bajará en 2023 hasta el entorno del 2%. En todo caso, y respecto a la revalorización de las pensiones, ha recordado que está regulado por ley su actualización con el IPC, por lo que "no depende de ningún gobierno".

No habrá bajada de impuestos

Sánchez ha descartado una bajada de impuestos generalizada como la que pide el PP porque eso, ha dicho, "no es creíble, no lo está haciendo nadie en Europa y no es un proyecto de país". "Estamos haciendo rebajas de impuestos vinculadas a políticas específicas (...) Esto es un clásico, el PP cuando está en la oposición anuncia bajadas de impuestos, y luego cuando llega al Gobierno hace amnistías fiscales y sube más de 50 impuestos a la clase media y trabajadora", ha afirmado Sánchez, que ha agregado que "el peor impuesto" que soportan los españoles "es la corrupción".

Estado de la nación

Asimismo, Sánchez aseguró que en los próximos meses de mayo o junio se celebrará el debate de la nación, que sería el primero que afronte como jefe del Ejecutivo. Sánchez ha justificado que pese a no celebrarse este debate en los últimos años tanto él como el Gobierno han rendido cuentas en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados, subrayando que es uno de los presidentes que más ha comparecido.

Reabrirá la embajada en Kiev

Sánchez ha anunciado además que el Gobierno tiene intención de reabrir "en pocos días" la embajada española en la capital de Ucrania. "Esta decisión responde al compromiso del Gobierno y de la sociedad española con el pueblo ucraniano", añade.

España cerró su embajada en Kiev a raíz de la escalada de la violencia registrada tras la invasión rusa en Ucrania y después de haber evacuado a los españoles residentes en ese país que así lo solicitaron.

Fin de las mascarillas

Sánchez ha asegurado que el uso de las mascarillas en espacios interiores a partir del próximo 20 de abril, fecha en la que se eliminará la obligatoriedad de llevarlas, será de "sentido común" y se ha mostrado "convencido" en que "mucha gente" seguirá usándolas.

Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar un Real Decreto por el que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en interiores. La medida será efectiva al día siguiente, miércoles 20 de abril, fecha en la que será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aunque todavía no se conocen cuáles serán los sitios concretos en los que su uso seguirá siendo obligatorio, en el último informe de 'Posicionamiento de la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta sobre el uso de mascarillas en espacios interiores', al que ha tenido acceso EP, se señala que lo deberían llevar trabajadores y visitantes de centros asistenciales y personas ingresadas cuando estén en espacios compartidos fuera de su habitación o en centros sociosanitarios; y cuando se vaya en el transporte público.

Asimismo, en el informe se aconseja no utilizar la mascarilla por parte de los alumnos en el ámbito escolar y realizar un uso responsable de la misma entre la población vulnerable en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros; y profesores con factores de vulnerabilidad. En el ámbito laboral, la ponencia aconseja utilizar la mascarilla siempre que el trabajo deba realizarse a distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio; y en el entorno familiar, las reuniones de amigos y celebraciones privadas.

Finalmente, recomienda su uso en espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan como los comercios (centros comerciales, supermercados o pequeño comercio); espacios cerrados en los que las personas permanecen tiempo sin comer ni beber (cines, teatros, salas de conciertos y museos) y en espacios cerrados en los que las personas permanecen un tiempo comiendo y bebiendo (bares, restaurantes y locales de ocio nocturno).

Ante esto, el presidente del Gobierno ha comentado, en una entrevista en Antena 3, recogida por EP, que las medidas van a ser de "sentido común", confirmando que seguirán siendo obligatorias en los hospitales y en el transporte público. Respecto a su uso en empresas, Sánchez ha señalado que serán los departamentos de riesgos laborales los que decidan en qué espacios se deben usar de forma obligatoria. "Estamos ante una extraordinaria noticia que es el resultado de un proceso de vacunación ejemplar en el mundo", ha enfatizado.

Además, el presidente del Ejecutivo ha recordado que aunque la incidencia acumulada de contagios de coronavirus se sitúa alrededor de los 400 puntos, "un índice alto comparado con otras variantes", está "más baja" que la de otros países y los niveles de hospitalización y ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es de menos del 4 por ciento. "Todo esto nos ha permitido tomar la decisión de pasar a recomendar el uso de mascarillas de generalizada en interiores", ha dicho.

No obstante, Sánchez ha comentado que, a su juicio, "mucha gente" va a continuar llevándola porque la pandemia "continúa contagiando" y en el mundo siguen muriendo muchas personas. "La vacunación ha sido el punto de inflexión que nos permite tomar esta decisión", ha zanjado.