La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que no entiende como "una parte del Gobierno" no comparta algunas medidas que ya se impulsaron durante la crisis del coronavirus y que fueron eficaces, como la prohibición de los despidos objetivos.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Díaz ha confirmado que la prohibición de los despidos objetivos es uno de los asuntos que se están discutiendo en el seno del Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis por la guerra en Ucrania. La ministra ha recordado que "esa medida funcionó" en la pandemia. "Si estás en un ERTE por causa covid, el hecho de no despedir sirvió, igual que la cláusula de mantenimiento de empleo durante seis meses cuando se recibían recursos públicos", ha explicado.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda ha asegurado que "en el Gobierno hay una parte" que no "comparte" las medidas. "No lo comprendo. Esta medida, junto con los ertes y otros mecanismos, fue lo que hizo que la pandemia se resolviera de manera diferente a todas las crisis en la historia de la democracia española", ha añadido.

Por ello, ha pedido "arrimar el hombro" y no "bajar los sueldos" a los trabajadores mientras que las empresas que cotizan en el Ibex 35 y las eléctricas estén en "beneficios históricos" y dando "bonus" a los miembros de los consejos de administración.

"Esta crisis es muy diferente a la pandemia que hemos vivido, de una enorme incertidumbre y desconocida en el tiempo", ha alertado Díaz, quien ha señalado que toda la sociedad saldrá "más pobre de esta crisis por el impacto de la inflación". "Los que mas tienen, más se tienen que comprometer", ha insistido.

Respecto a una bajada de impuestos, la ministra de Trabajo ha recordado que el Ejecutivo ya bajó tributos por la subida del precio de la luz pero no se ha mostrado partidaria de bajarlos. "No se trata de bajar los impuestos como proponen otros, sería un error", ha indicado Díaz, al tiempo que ha asegurado que eso implicaría recortes o afectaría a la calidad de los servicios públicos. "No es justo ni es necesario. Quien más tiene hoy, más tiene que aportar en esta crisis", ha reiterado.