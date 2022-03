A la hora de pedir la prestación por desempleo o "paro", uno de los principales requisitos, por no decir el principal, es haber cotizado al menos un año. Esto deja a muchas personas, en especial a jóvenes, sin derecho a paro si se quedan sin trabajo. Sin embargo, muchos de ellos no saben que existe otra ayuda similar a la que acceder si no se ha cotizado durante un año. Te contamos cuál es.

¿Qué es el "miniparo"? Este subsidio, conocido popularmente como "miniparo", es una ayuda que ha aprobado el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) la cual destaca por no ser necesario haber cotizado un año para acceder a ella. El importe de la prestación es de 463,21 euros al mes. Requisitos Sin embargo, que no sea necesario haber cotizado durante un año, no implica que no haya requisitos a cumplir para acceder a ella. Estos son: No contar con rentas superiores al 75% del SMI

No tener cotizados 360 días (cantidad a partir de la cual se puede solicitar el paro)

(cantidad a partir de la cual se puede solicitar el paro) Haber cotizado al menos tres meses en caso de que haya responsabilidades familiares y seis si no las hay Por otro lado, las personas de más de 52 años pueden acceder a otra ayuda enfocada al desempleo de su franja de edad. ¿Durante cuánto tiempo se recibe? La cuantía mencionada corresponde al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y ha experimentado una subida del 2,5% este 2022 respecto al año pasado. En cuanto a su duración, esta depende del tiempo que se haya cotizado y si se tiene responsabilidades familiares o no. Por ejemplo, si se ha cotizado durante medio año o más y se tiene responsabilidades de esta índole, la ayuda se extenderá hasta los 21 meses, mientras que, si se ha cotizado el mismo tiempo pero sin dichas obligaciones, el subsidio durará seis meses.