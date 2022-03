El impacto de la huelga en el sector del transporte de mercancías por carretera crece cada día que pasa y afecta ya a múltiples sectores, a los que los problemas de suministro han obligado a parar su actividad. Empresas del sector industrial, agroalimentario e incluso el de la distribución comercial se están viendo cada vez más afectados. Así lo publica El Periódico de España.

El Gobierno prometió este lunes al sector del transporte un plan de bonificaciones por cerca de 500 millones de euros para mitigar el impacto del alza del precio del combustible, en un intento infructuoso de calmar los ánimos, y frenar los paros patronales que duran ya una semana y que amenazan con generar problemas de desabastecimiento. De momento, sin éxito: además de los pequeños transportistas convocantes de los paros, ahora se han sumado otras grandes patronales del sector. Así está la situación en los distintos puntos del país.

Asturias

"Cerrado temporalmente por desabastecimiento a causa de la huelga del transporte”. Carteles con este mensaje comienzan a abundar por el pequeño comercio de alimentación en Asturias. De momento, son sobre todo fruterías que se han quedado con las expositores vacíos. En Gijón ya son varias. En Oviedo, muchas aguantan solo con lo básico. “Solo tenemos manzanas, peras, naranjas y plátanos. Es lo único que queda en Mercasturias”, señalaba este lunes Estefanía Zarzuelo en una frutería de la calle Gascona.

Las fruterías están desabastecidas porque los principales mayoristas asturianos han dejado de distribuir fruta. El pasado sábado Fruteros Asturianos (Fruasa) paró por falta de suministro y Feito y Toyosa va camino de hacerlo. La huelga y los piquetes bloquean la entrada de fruta, pero también la distribución. “Aunque tuviéramos fruta no podríamos repartirla porque los piquetes solo nos dejan sacarla para hospitales y centros de la tercera edad. Además, en nuestro caso la escolta policial no es viable porque tenemos 30 vehículos de reparto y no podrían acompañarlos a todos en cada ruta”, añadió el empresario. Feito y Toyosa distribuye fruta a 1.200 clientes, principalmente a pequeñas tiendas, pero también grandes superficies de Carrefour o Alcampo

Galicia

En Galicia, se han organizado varios convoyes para distribuir más de 30 toneladas de mercancía a distintos mercados centrales de España, de Madrid a Cataluña o Andalucía, sin levantar sospechas entre los convocantes del paro del transporte (y sus piquetes). Para ello, han contado con participación de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, que este lunes participaban en un convoy de una veintena de camiones que logró salir de Vigo.

Esa fue la primera maniobra de distribución de productos de pesca que pudo consumarse desde el martes día 15, cuando compañías como Transfrío u Olano decidieron dejar sus autocares en las campas por el recrudecimiento de la acción de los piquetes, lo que ha generado pérdidas de hasta dos millones de euros. Para este martes están programadas dos descargas similares.

En cuando al abastecimiento, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) informaba el viernes que están teniendo una repercusión "importante" en la entrega de pedidos de material sanitario en la Plataforma Logística Sanitaria de Galicia, ubicada en el municipio coruñés de Negreira. Las entregas de material a su centro de distribución se habían reducido entre un 40% y un 50% y, ante el temor de que continúen las restricciones, se ha optado por dar prioridad a las pruebas urgentes.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, entre las grandes empresas que ya empiezan a notar el paro de los transportistas -que este lunes colapsaron la A-3 a su entrada a València, así como diversas rondas de circunvalación de la capital del Túria debido a las marchas lentas, y ruidosas- figura Mercavalencia, así como algunas cooperativas agrarias de frutas y hortalizas. Fuentes de Mercavalencia confirman que el acceso a este mercado mayorista "está garantizado", si bien se ha registrado una menor actividad que en jornadas normales debido a la huelga que apoyan algunos autónomos.

En Mercavalencia han vuelto a garantizar el suministro de fruta y verdura gracias a la producción local, excepto algún producto que se trae de Andalucía, así como el de pescado congelado. Desde Cooperativas Agro-alimentàries de la C. Valenciana, entidad que aglutina a 700 entidades, aseguran que" descartan los problemas que pueden tener los productores lácteos en Galicia o los ganaderos con los suministros de piensos en otras regiones, por ejemplo, y en principio no deberíamos tenerlos en el futuro, salvo que la situación se alargue en exceso o se sumen las patronales del transporte a los paros.

Región de Murcia

Los supermercados no tienen problemas de abastecimiento en la Región de Murcia, salvo en productos específicos que proceden de fuera de la Región, como la leche. Las pescaderías sí tendrán este martes mayores dificultades, porque se han quedado sin suministro de las especies nacionales que más se consumen. Algunos almacenes de envasado han reducido su actividad o están trabajando a medio gas, debido a la falta de materias primas. En algunos casos el temor de los transportistas a los daños en los vehículos que pueden causar los piquetes contribuye a reducir la flota de camiones que sigue en activo.

En las cooperativas agrarias la mayor caída de la actividad se ha producido en las industrias dedicadas a la elaboración del pienso para el ganado, según informó el presidente de Fecoam, Santiago Martínez. La falta de los cereales utilizados para producir el alimento del ganado sigue siendo uno de los mayores problemas causados por la huelga, debido al bloqueo que se produce en el puerto de Cartagena, en cuyos silos se almacena una gran cantidad de grano.

Por el contrario, el aprovisionamiento de productos de la Región sigue más accesible, según la patronal de los supermercados Asumur. Ruano explicó que las cadenas no tienen problemas para hacer llegar los productos desde sus instalaciones de almacenamiento a las tiendas, aunque reconoce que "el suministro a las plataformas se está ralentizando".

En esta región incluso, la huelga de transportistas obligó a cerrar de forma temporal a algunas gasolineras low cost. La compañía de estaciones de servicio Plenoil, que tiene nueve puntos de venta en la Región, reconoció que el pasado domingo había tenido que cerrar temporalmente dos de sus estaciones de servicio debido a las dificultades para lograr aprovisionarse de combustible en algunas zonas de Murcia, Asturias, Albacete y Ciudad Real. Este lunes a última hora pudo volver a aprovisionarse y reabrir.

No obstante, según el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región, José Baños, se trata de "un caso aislado" que se debe a las condiciones específicas de los contratos que tienen este tipo de empresas. Baños aseguró que las estaciones de servicio no están sufriendo ya los problemas a los que tuvieron que hacer frente en los primeros días de la huelga, cuando los piquetes bloqueaban el acceso a las instalaciones.

Aragón

En Aragón, las factorías de Stellantis y BSH Electrodomésticos ejemplifican la dimensión de un problema que ya afecta a alrededor de mil trabajadores en estas dos fábricas. En el caso de Figueruelas, los paros intermitentes afectan ya a la producción del Corsa de motor térmico. De esta forma, la factoría solo fabricará esta semana coches eléctricos de este modelo por la falta de microchips, lo que dejará en casa a unos 700 trabajadores, según apuntaron fuentes sindicales.

La planta de BSH también tuvo que detener la producción de su planta de La Cartuja el pasado viernes, algo que impacta directamente en 300 empleados que tienen previsto volver al trabajo este próximo miércoles 23, aunque las previsiones de la multinacional se realizan "día a día". "Todavía arrastramos la falta de componentes sufrida durante la pandemia, por lo que aún no podemos cubrir la demanda que hay", señalaron. La causa concreta del problema es la falta de componentes electrónicos del panel frontal de las lavadoras.

En Saica, el paro del transporte ha provocado bloqueos y paros en diversas plantas de toda España. El área de Saica Pack ha iniciado ya paros técnicos en Sevilla, Valencia, Cantabria, A Coruña o Viana con parada de algún turno y máquina. En el caso de Saica Natur, la falta de transporte ha tenido un mayor impacto y ha provocado el paro de la actividad, tanto de salidas como de entradas de los almacenes en Cantabria, Asturias, Galicia y Sevilla.

Andalucía

Los paros de pescadores y transportistas han llevado a que alrededor de la mitad de las pescaderías se encuentren cerradas de forma temporal en Córdoba debido a la dificultad para adquirir los productos y transportarlos.

Esta ha sido la estimación facilitada este martes por el presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercacórdoba, Ángel Aguilar, quien ha reclamado a la ciudadanía "que echen una mano a las tiendas de barrio, que son las que están luchando por que no nos falte suministro y pueden tener un 75% de los productos". El pescado azul "es el más difícil de encontrar, porque no se está pescando". Sin embargo, los clientes pueden adquirir otros como la dorada, la lubina y el salmón, de piscifactoría, y "marisco también está empezando a entrar en un porcentaje muy bajo", indica. En cuanto a los precios, señala que se han incrementado en torno a un 15% como consecuencia de la situación.

Cataluña

Las protestas de los transportistas han afectado de lleno este martes al puerto de Barcelona. Una cincuentena de transportistas han bloqueado accesos al puerto de Barcelona como muestra de apoyo a los paros contra el alza del precio de los carburantes. Fuentes de Port de Barcelona han admitido la presencia de piquetes por lo que se ha requerido el apoyo de los Mossos d'Esquadra "para evitar que no se entorpezca la cadena de suministro".

Información realizada con noticias de los periódicos La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV, La Opinión de Murcia, El Periódico de Aragón, Diario de Córdoba y El Periódico de Cataluña, todos pertenecientes al grupo Prensa Ibérica.