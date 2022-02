El dinero en efectivo cada vez se utiliza menos y los pagos con tarjeta tienen una popularidad desconocida. Esto ha provocado que, si tenemos mucho dinero en efectivo, decidamos ingresarlo en el cajero automático y tenerlo así en nuestra cuenta del banco. Sin embargo, Hacienda persigue diferentes movimientos que puedes hacer en este sentido y que, en algunos casos, se dan con cierta regularidad. Te desvelamos cuáles son.

Los movimientos que Hacienda vigila

En 2020, el Gobierno de España aprobó una ley cuyo objetivo es luchar contra el fraude fiscal. Para ello, se persiguen diferentes prácticas que se hacen con dinero físico y que, diversos estudios, apuntan que es uno de los pilares de la economía sumergida.

Y es que, hay diversos movimientos que, mucha gente que los realiza tiene como objetivo escapar de los controles de Hacienda. Ello no implica que no se puedan hacer, sino que simplemente Hacienda los mira con detenimiento, incluso, no sería extraño que la Agencia Tributaria pida un justificante del movimiento.

Estas son las operaciones que, si las realizas en el banco, Hacienda lo va a mirar con lupa:

Ingresos de más de 3.000 euros

Una retirada o ingreso de más de 3.000 euros debe ser justificado, ya que, en líneas generales, Hacienda lo considera como "ingreso no justificado", lo que puede acarrear multa.

Ingresos de billetes de 500 euros

Hay que recordar que, desde comienzos de 2019, se dejó de emitir el billete de 500 euros en todos los países que utilizan el euro, con el fin de reducir el delito fiscal. Sin embargo, muchos billetes de esta cantidad siguen en circulación, por lo que, un movimiento en tu cuenta bancaria es motivo de alerta para la institución estatal, a la que habrá que justificar su origen.

Cualquier operación sospechosa

Por último, señalar que los bancos están obligados a informar a Hacienda sobre cualquier movimiento que pueda resultar sospechoso, por lo que, aunque creas que no tiene ningún problema, no está de más justificar todo.