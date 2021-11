Colocar en el centro de la ecuación a la persona, tener una mente abierta para el constante aprendizaje, ser valiente para innovar y apostar por unos valores que identifiquen la marca. Son las cuatro ideas principales sobre las que giraron las cuatro ponencias que compusieron el i-Talks Marketing & e-Business organizado por Prensa Ibérica el pasado miércoles, que contó con el patrocinio de la agencia de marketing digital y tecnología ROI UP Group y la colaboración global de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT).

El evento, que supuso la segunda de las citas de este ciclo de conferencias i-Talks sobre los retos de la transformación digital que han lanzado las nueve cabeceras del arco mediterráneo de Prensa Ibérica, tuvo lugar en las instalaciones del Centro Comercial Panoramis de Alicante y contó con las ponencias del experto en branding y embajador de los i-Talks, Andy Stalman; el director de REDIT, Gonzalo Belenguer; el asesor ejecutivo de ROI UP Group, Miguel Sánchez, y el adjunto a la dirección general de la misma agencia, Gabriel Ferrer; y el CEO de HangFold GMBH, Juan Flores.

Asimismo, el encuentro, que fue conducido por la periodista y directora de Levante TV, Silvia Tomás, contó con una presentación inicial por parte de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, Carolina Pastor, y las conclusiones del CEO de ROI UP Group, Diego Jiménez.

«Todos debemos implicarnos en el reto de la transformación digital», lanzó la consellera valenciana de Innovación, Carolina Pastor, quien en su discurso inicial —que se emitió por vídeo— reclamó que tanto empresas como administraciones y ciudadanos han de abordar este nuevo paradigma sin reticencias ya que «la ciencia y la innovación van a seguir dando respuestas para mejorar la competitividad tecnológica de nuestras empresas, su digitalización y el fomento de la investigación». Por su parte, el experto mundial en branding y embajador de los i-Talks, Andy Stalman, se centró ya en la temática concreta del marketing y el e-business y puso el énfasis en lograr que los clientes se identifiquen con los valores de la marca: «Cuando tu marca es muy querida, ya no tienes clientes, sino creyentes», aseveró.

«Si recuperamos el concepto de volver a conectar emocionalmente de una manera genuina, auténtica y diferenciadora con nuestros clientes internos y externos, la oportunidad de crecer y desarrollarnos es muy importante», profundizó Stalman, que insistió en poner el foco en las personas —«las marcas más humanas son más rentables»— y en que «las marcas con propósito, con valores, éticas o comprometidas no tienen que perder dinero».

«Las marcas cuanto más dinero ganan más recursos van a tener para mejorar el mundo, con lo que propósito y beneficio van de la mano. Marcas muy sostenibles, muy éticas, muy transparentes y muy humanas están ganando mucho dinero», apuntó.

Tras Stalman, cogió el testigo el director de REDIT, Gonzalo Belenguer, que arengó a las pequeñas y medianas empresas a atreverse con la innovación. Belenguer recordó que la entidad que dirige se encarga de acercar esos recursos tecnológicos a las pymes.

«Aquellas empresas que colaboran con un centro tecnológico son un 7 % más productivas y exportan un 25 % más fuera de la Unión Europea. Los centros son los aliados estratégicos para que muchas pequeñas empresas puedan acceder a la I+D+i», explicó Belenguer, que se atrevió a decir que «desde la Comunitat Valenciana estamos haciendo magia».

Para poner en valor el trabajo y la necesaria apuesta por la innovación, Belenguer insistió en que los centros tecnológicos tienen que ser «las palancas del cambio para crear una sociedad del conocimiento, de la innovación, de la tecnología, de los valores éticos». «Estamos convencidos de cambiar el mundo y el camino es la innovación», insistió el director de REDIT.

«La vida es para los valientes»

A continuación llegó el turno de Miguel Sánchez y Gabriel Ferrer, asesor ejecutivo y adjunto a la dirección general respectivamente de ROI UP Group, que presentaron la ponencia «La vida es para los valientes», en la que abordaron la necesidad de atreverse a aprender y a innovar para enfrentarse a los complejos problemas que se nos van a presentar.

Para ello, los representantes de ROI UP Group quisieron resaltar la relevancia del talento de las personas, que son las que han de conseguir que la tecnología nos facilite la vida.

Para ello, reclamaron que los nuevos perfiles que necesitan las empresas han de estar abiertos a «reaprender» constantemente. «Necesitamos gente que sea capaz de llevar la bicicleta al revés en las compañías», puso como ejemplo Ferrer, que también apuntó a que los modelos de gestión de los ejecutivos han de cambiar hacia «líderes mucho más movilizadores que tengan visión holística y que, sobre todo, sean capaces de generar redes de talento diversas que trabajen en pos de un propósito común y de un sistema de valores compartidos».

Por su parte, Juan Flores, CEO de HangFold GMBH, expuso el caso de éxito de su compañía, del que destacó que lo más importante fue atreverse a «soñar».

«Para mejorar los procesos queremos innovar y esa innovación es la que comienza con los sueños, así que empezamos soñando. Nosotros soñamos y luego actuamos, y es como tenemos que hacerlo. Soñar no es malo, lo que es malo es no intentar cumplir los sueños», valoró tras recordar que su producto, una percha que se convierte en plantilla y permite doblar las camisas alrededor de la percha para meterlas en la maleta, se ha vendido en una veintena de países diferentes con una inversión escasa, lo que motivó al CEO de ROI UP Group, Diego Jiménez, a lanzar un órdago en sus conclusiones finales: «Hay que aprovechar esta oportunidad, enganchémonos a esta nueva oportunidad».