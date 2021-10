Las cotizaciones de los trabajadores autónomos subirán 8 euros al mes a partir de 2022, según recoge el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aprobado por el Consejo de Ministros. La base de cotización mínima será de 960,60 euros y el tipo será de un 30,60%, lo que supondrá un aumento de 96 euros anuales.

La cuota que se pagará en base mínima será de 294 euros. La subida de la cotización se aplicará a más de 1,8 millones de autónomos que cotizan por esta base. El incremento en recaudación para la Seguridad Social será de unos 173 millones de euros. El proyecto de ley de los Presupuestos también fija la base de cotización máxima, que se sitúa en 4.139,40 euros.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha criticado la decisión del Gobierno, que considera que "no es acertada" , y recuerda las promesas de poner en marcha el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales.

La entidad también lamenta que no se hayan incluido las deducciones por manutención. "Desde nuestra organización no entendemos la negativa, una vez más, de no incluir en esta Ley de Presupuestos Generales las deducciones por manutención, que perjudican a más de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia", apunta la UPTA antes de admitir que las cuentas públicas sí establecen criterios fiscales nuevos para las sociedades, deducciones adicionales a las ya existentes.