Para invertir en renta fija hay que hacerlo a través de fondos de inversión y dejarse asesorar por profesionales. Partiendo de esta premisa, los expertos que se dieron cita en la Webinar del II Ciclo Nacional de Conferencias para Inversores, en su edición de Córdoba bajo el título ‘Invierte en renta fija’, expusieron sus argumentos sobre por qué es aconsejable tener una cartera con inversión en renta fija y aportaron sus recomendaciones sobre cómo conseguir rentabilidad de los ahorros en tiempos convulsos para la economía mundial.

Diario Córdoba, de la mano de su grupo editorial, Prensa Ibérica, ejerció como organizador y anfitrión del evento. Este ciclo tiene como coorganizador a Renta 4 Banco y como patrocinadores a Carmignac, Eurizon, Selinca/Ofi Financial Investment y Renta 4 Gestora.

El redactor jefe de Diario Córdoba, Rafael Aranda, fue el encargado de abrir la conferencia. Los invitados dieron los mejores consejos sobre las diferentes opciones para invertir en renta fija y cómo conseguir rentabilidad con nuestros ahorros. Los expertos que intervinieron en el encuentro de Córdoba fueron Alfonso Sánchez, Business Development Manager de Carmignac; Juan Marín, Director Desarrollo de Negocio de Selinca /Ofi Financial Investment; Bruno Patain, Head of Spain & Portugal de Eurizon AM; e Ignacio Victoriano, Responsable de Gestión de Renta Fija de Renta 4 Gestora.

Antes de la intervención de la mesa de debate, Javier Ordás como representante de Renta 4 Banco en Córdoba, también dio algún apunte sobre la situación actual financiera e insistió en que hay ahorro y apetito inversor, pero siempre debemos estar bien asesorados por expertos que son los que mejor nos pueden guiar a la hora de sacarle partido a nuestras inversiones, ya que cada perfil es diferente y no sirve una recomendación común, sino más bien “un traje hecho a medida de cada inversor, guiando los pasos y acompañándoles en el camino”.

RENTA FIJA, ¿SÍ O NO?

La primera cuestión planteada fue por qué había que invertir en renta fija. El primero en intervenir fue Alfonso Sánchez, de Carmignac, que explicó que para los inversores es vital tener una cartera diversificada, por lo que la inversión en renta fija debe estar siempre presente. “Históricamente la renta fija nos ha permitido anclar la volatilidad en nuestras carteras”, al mismo tiempo matizó que a pesar de que “en la última década anunciaban la debacle de la renta fija, al final siempre sorprende positivamente, especialmente si lo unimos a la paciencia, que es una de las reglas de oro de los inversores, ya que estamos hablando de inversiones con un horizonte temporal amplio”.

Por su parte, Bruno Patain, de Eurizon AM, argumento que, debido al nivel de ahorro, de dinero paralizado, “se necesita un sitio donde aparcar liquidez. Además, en ciertos momentos, invertir en renta fija es mejor opción que la bolsa”. Por su parte, el responsable de OFI FI, Juan Marín, director de desarrollo de negocio en Selinca, defendió la inversión en los metales preciosos industriales y como el precio del oro viene marcado por los tipos de interés reales no nominales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Por último, Ignacio Victoriano, de Renta 4 Gestora, expuso que es vital ir de la mano de profesionales, porque “existen nichos rentables, y hay que dar con ellos. Ha habido activos con mal comportamiento, pero otros como los bonos ligados a la inflación, que han tenido un comportamiento extraordinario” apuntó.

Una de las inquietudes existentes es el panorama actual es la incertidumbre ante el calendario financiero que resultará de la retirada de estímulos por parte de la FED (Rerserva Federal de USA), así como la subida de los tipos de interés. Desde Eurizon consideran que no habrá un impacto sobre los activos de riesgo, ya que el mercado está avisado. “Además, la FED ha anunciado que actuara de forma cautelosa y moderada”.

DE TRANSITORIO A PERMANENTE

Uno de los pensamientos sobre el panorama financiero actual y de futuro no muy lejano sobre el que coincidieron los ponentes, es que “la inflación está subiendo, y lo que se pensaba que sería transitorio, probablemente acabe siendo permanente”. Juan Marín fue el primero en mentarlo y además matizó que ya hemos empezado a vivirlo con la transición energética. Por su parte, Victoriano, comentó que “es muy valioso anticiparse a los mercados, y para ello hay que estudiar qué componentes de la inflación se está moviendo: energía, materias primeras…”

Alfonso Sánchez explicó que “los que tienen el timón de todo son los bancos centrales, están en una posición complicada para buscar el equilibrio. Hay un programa de estímulos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, habrá más emisión de deuda, que será con lo que se pague todo eso. Si los bancos no compran, será el turno para los inversores de toda la vida”.

4 FONDOS PARA INVERTIR

Con posturas muy similares de las empresas representadas en esta conferencia sobre las inversiones sostenibles y acordes con los criterios ESG (factores ambientales, sociales de gobierno corporativo), todas tienden a ser más ‘verdes’ y rehúyen de esos mercados con mala fama social o ambiental.

Por último, cada ponente tuvo la oportunidad de presentar ese fondo insignia de sus empresas en cuanto a renta fija se refiere.

Ignacio Victoriano expuso la estrategia que sigue el fondo Renta 4 Valor Relativo. “Es un fondo de renta fija flexible. Ante la incertidumbre vigente, es necesario tener flexibilidad en las carteras, y que los gestores cuenten con margen de maniobra para adaptarlas a los vaivenes del mercado. Esto va a dar más opciones de rentabilidad”. Este fondo vio la luz en 2011 y desde entonces sus números son muy positivos. Eso sí, Victoriano matizó que “la cartera actual no tiene nada que ver con aquel 2011 o con el 2015, todo ha ido cambiando y dentro de la renta fija hay muchas cosas que hacer”.

Carmignac Fexible Bond es la apuesta que representó Alfonso Sánchez. “Es un fondo de renta fija global, que puede invertir en mercados emergentes, en desarrollados, en deuda pública… con un mandato muy flexible en cuanto a duración. Se podría decir que es un ´fondo de armario´, que vale para cualquier momento, siendo muy consistente en su rentabilidad. Lo hace muy bien bajo las condiciones actuales, siendo un fondo para un perfil de inversor prudente”. Con una rentabilidad acumulada de un 4% en sus ocho años de historia, este fondo “además ha conseguido este año estar, mes a mes, en valores positivos, con una volatilidad muy baja”. Además, tiene un rango de flexibilidad muy alto”.

Para Bruno Patain, el foco está puesto en el mercado asiático, en concreto en China y su deuda pública. La estrategia presentada y que está reportando una rentabilidad alta es Bonos AGGR RMB . “En este año estamos en 11% de rentabilidad y en los tres años y medio que tiene, está en 7%. Esto deja claro que hay posibilidad de ganar dinero con deuda pública, en este caso de China. Además, este activo no se comporta igual que otros emergentes. China es el segundo mercado del mundo y cada vez está más incorporado en la cartera de grandes inversores institucionales”.

Por último, Juan Marín defendió el Ofi Precious Metals, este fondo “invierte en oro, plata, platino y paladio. Lo hace en una proporción del 35%, 20%, 20% y 20%, respectivamente. Por motivos regulatorios para ser considerado como UCITS, dichas proporciones se mantienen fijas diariamente”. Paladio y platino han sufrido una revaloración importante. “Son metales que se utilizan de manera intensiva en la industria de la automoción como componentes de los catalizadores para motores gasolina (paladio) y motores diésel (platino). Estos metales tienen como misión reducir las emisiones de gases de hidrocarburos y de monóxido de carbono”.

Con todo este abanico de posibilidades y, sobre todo, sabiendo que tu dinero estará en buenas manos, cualquiera de estos fondos es atractivo para obtener rentabilidad en sus inversiones, eso sí, no olvide una de las reglas de oro: siempre asesorados por expertos, que son los que mejor nos pueden asesorar por el camino, y recordar que son inversiones a largo plazo.

Renta 4 Banco prevé volatilidad en los mercados hasta final de año

Javier Ordás fue el encargo de aportar la visión de la oficina de Córdoba de Renta 4 Banco sobre la situación actual del mercado financiero. “Hay apetito inversor, pero sobre todo en fondos. A parte de este año que está siendo extraordinario, hay que decir que en años anteriores ya ha existido ese apetito”. Ordás matizó que “un punto de inflexión que llamó a la inversión fue cuando bajaron mucho los tipos de interés. El típico ahorrador que utilizaba los depósitos para invertir su patrimonio, con esa bajada de interés vio que la rentabilidad que le proporcionaba era muy limitada. A partir de ahí buscó alternativas, nosotros en Renta 4 siempre explicamos los productos financieros, cómo funcionan sus ventajas. Así que los fondos de inversión nos parecieron un instrumento muy válido como alternativa a los depósitos, explicando su fiscalidad, sus ventajas, su diversificación…”. De esta manera, acercando el sector de las inversiones al gran público, Renta 4 Banco consiguió “convertir al ahorrador en depósitos en inversor” Sobre el momento real financiero, Ordás explicó que “llevamos una semana en la que la volatilidad ha aumentado mucho. Subida de materias primeras, subida de la inflación, qué va a pasar con los bancos centrales, si van a mantener las medidas de estímulo o no, si habrá tapering… todo este tipo de incertidumbre ha afectado a los mercados, unos mercados en los que ya estamos en niveles altos, algunos índices en máximos históricos”. Ordás expuso que “los mercados pueden corregir y desde Renta 4, que pase esto o que haya volatilidad, no es necesariamente malo. Es una buena oportunidad en casa de que se produzca un recorte en ellos mercados financieros y así poder comprar a unos mejores precios”. Con todo, Renta 4 Banco considera que “habrá volatilidad en los mercados hasta final de año”.

LAS CONCLUSIONES:

Hay rentabilidad en las inversiones en renta fija, pero con una gestión activa y flexible Alfonso Sánchez - Business Development Manager de Carmignac

Si se piensa en la transición energética, hay que contar e invetir en los metales preciosos industriales Juan Marín - Director Desarrollo de Negocio de Selinca/Ofi Financial Investment

Con la consolidación del mercado Chino, ahora hay dos soles económicos financieros: Estados Unidos y China Bruno Patain - Head of Spain & Portugal de Eurizon AM