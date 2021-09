El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ve "complicado" lograr un acuerdo sobre una nueva prórroga de los ERTE antes del Consejo de Ministros del próximo martes, porque "no es muy serio" que el Gobierno les "llame o se presenten los papeles hace dos días", cuando es "un tema importantísimo para miles de empresas". "Hablamos de 270.000 empleos", ha recordado.

Garamendi ha tomado parte este viernes en el campus de la Universidad de Deusto en San Sebastián en el Encuentro 'Las oportunidades de la economía española postcovid', organizado por este centro universitario en colaboración con BBVA. En el foro, además de Garamendi, han participado el presidente de Deusto Alumni, Agustín Garmendia, el director territorial norte de BBVA, Carlos Gorria, y Cristina Iturrioz, profesora e investigadora de Deusto Business School, que ha moderado el debate.

El presidente de la CEOE se ha referido en su intervención a la nueva prórroga de los ERTE, los cuales ha puesto en valor por la "protección" que han supuesto para los trabajadores. En este sentido, ha defendido que sin los ERTE, muchas empresas hubieran cerrado y habría más de 3,5 millones de nuevos parados.

Garamendi ha apuntado que "no ha sido fácil" firmar los ERTE y, de cara a la negociación de la nueva prórroga, ha señalado que en la CEOE no entienden "muy bien" la situación. "Es un tema importantísimo para miles de empresas, hablamos de 270.000 empleos, y no es muy serio que se nos llame o se presenten los papeles hace dos días, de aquí al martes que viene hay que negociar esto", ha señalado. Además, ha criticado que este pasado jueves el Ministerio de Seguridad Social no se presentó a la mesa y se ha preguntado qué hubiera pasado si hubieran sido la CEOE la que no se hubiera presentado.

En este contexto, ve "complicado" que se logre un acuerdo antes del martes sobre los ERTE que, ha defendido, "tienen que ser hasta diciembre". "Hemos ido prórroga a prórroga, ahora nos dicen que no es una prórroga, que las empresas tienen que volver a rehacer los temas el día 1, se nos podía haber dicho hace un mes", ha defendido. Además, ha criticado la "impresionante rebaja de las exenciones" en la financiación de la formación de los trabajadores para las empresas, de hasta el 50% para grandes empresas.

Por otro lado, ha opinado que el actual momento político está "muy crispado" cuando son "muy necesarios grandes acuerdos políticos" que den "tranquilidad y estabilidad", más en un momento en el que se prevé un crecimiento de la economía española de en torno el 5,5% para este año, lo que supone que "estamos creciendo y eso es bueno pero no en los niveles precrisis y nos va a costar llegar".

En su intervención, ha indicado que es "muy importante" en este país "escucharnos y llegar a acuerdos". "Todo lo que sean acuerdos siempre llegan mucho más lejos que los reales decretos, que en el fondo todos estamos bastante aburridos de ellos", ha añadido.

Hacer deberes

Garamendi también se ha referido al "problema del déficit". Así ha recordado que "todo ese escudo social, que era necesario implantar" para afrontar la pandemia de Covid-19, pero que, a su juicio, "tiene que ser coyuntural", ha provocado un "déficit del orden del 8%, con crecimiento de la economía del 5,5%, con un agujero 80.000 o 90.000 millones de euros anuales en nuestras cuentas públicas".

Al respecto, ha señalado que las empresas deben olvidarse de esa idea de que "el Estado nos lo va a dar todo" y controlar su endeudamiento, al tiempo que ha advertido de que el Banco Central Europeo ya ha avisado de que "para 2023 va haber que ir al examen" y, por ello, "hay que empezar a hacer los deberes y trabajar desde una ortodoxia económica seria, porque si no, vamos a tener problemas".

Al respecto, ha subrayado que "una de las palancas más importantes en la recuperación es la inversión" y en España hay "un problema" con ello. "Hay que cuidar a los inversores y dar confianza de país y no se está haciendo", ha sostenido, al tiempo que ha defendido como "fundamental" la "estabilidad en la norma jurídica y la regulación".

Fiscalidad

Por otra parte, también ha aludido a la fiscalidad y ha recordado que en España si se suman los impuestos de sociedades con las cotizaciones sociales, está "muy por encima de Europa", y la economía sumergida, que es de un 13% en Europa, en España es del 24%, por lo que "la gente tiene que pagar sus impuestos porque va haber que hacer ese escudo social y trabajar por una sociedad mucho más igualitaria".

Garamendi también ha puesto en valor la "paz social" y ha asegurado que están dispuestos a sentarse a negociar temas como la "contrarreforma" laboral, pero teniendo en cuenta "la flexibilidad" de las empresas. Al respecto, ha recordado que se han conseguido lograr "acuerdos complicados" aprobando una Ley del teletrabajo, o la Ley de riders.

Además, ha sostenido que esos acuerdos deben darse en una "mesa bipartita con convenio sectorial o de empresa" y sin que "vengan de fuera a enredar", al tiempo que ha recordado que "las leyes no crean empleo".