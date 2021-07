La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha creado una comisión para reforzar la presencia y la competitividad de las empresas de la provincia en el exterior. Así lo ha explicado el presidente de CECO, Antonio Díaz, acompañado del secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, José Enrique Millo, así como del presidente de esta comisión, Miguel Ángel Tamarit Almagro, del delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, y la recién nombrada directora de la Andalucía Global, Rosario Alarcón.

Millo ha destacado que es "una satisfacción" ser el "padrino" de este nuevo organismo, teniendo en cuenta, ha dicho, que a día de hoy "la internacionalización es un factor clave en la competitividad" de las empresas. Se trata, ha continuado, de todo un "acierto" apostar por este tipo de comisiones y supone que desde CECO se tienen "las ideas claras" y se avanza "por el buen camino".

Por su parte, Miguel Ángel Tamarit Almagro ha valorado también la puesta en marcha de este organismo que servirá para que las empresas cordobesas jueguen un papel aún más importante en el exterior y para que "la marca Córdoba" se refuerce más allá de la atracción receptora con la que cuenta.

Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza

Por otro lado, José Enrique Millo ha detallado los pormenores de la recientemente aprobada Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza, un plan que se desarrollará durante los próximos seis años y que ha calificado como "pionero". Millo ha explicado que la primera fase se desarrollará en Andalucía y que en la siguiente ya se seguirá esa estrategia exterior.

Es pionera, ha explicado, "no porque antes no haya habido planes de internacionalización", sino porque "nunca se ha hecho un plan con carácter global". Esta estrategia, ha detallado, contempla más de un centenar de actuaciones que serán desarrolladas por un total de 17 organismos dependientes de la Junta, pero no solo de consejería tradicionales en este ámbito, como puede ser Economía, sino también por otras como Turismo o Cultura.

El objetivo principal, ha avanzado Millo, es ampliar el tejido empresarial andaluz exportador, que ahora mismo se nutre de unas 5.700 empresas que exportan de manera regular (durante cuatro años seguidos). Esa cifra, ha asegurado, es escasa, aunque sí ha recordado que a pesar de no haber tantos negocios exportadores, Andalucía es la segunda comunidad autónoma española que más vende al exterior (la primera es Cataluña) y la primera en superávit.

La internacionalización, ha insistido el secretario general de Acción Exterior del Gobierno andaluz, es clave porque "ya nos ha ayudado en el pasado a salir de otras crisis". Entre las tareas que se marca la nueva estrategia destacan la necesidad de fortalecer a las empresas que ya exportan así como buscar capital exterior que inviertan en empresas andaluzas.