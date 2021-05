La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno de España no prevé "un aumento de impuestos en estos momentos" y ha afirmado que "el Gobierno tiene como prioridad vacunar".

En todo caso, Calviño, que ha intervenido en Pamplona en el Foro SER Navarra, ha asegurado que "todos tenemos que ser conscientes de que tenemos más de 150.000 millones de deuda pública adicional que tenemos que asumir" para responder a las necesidades provocadas por la pandemia, deuda que se destina por ejemplo a "pagar los ERTE, las prestaciones extraordinarias de autónomos o el fuerzo del sistema sanitario o el educativo".

Además, Calviño ha señalado que "cuando se recupere el ritmo de crecimiento sostenido tendremos que seguir reduciendo el nivel de déficit y deuda pública"; de hecho, ha explicado que se empezarán a reducir esos niveles este mismo año.

Sin embargo, ha afirmado que "en este momento el Gobierno tiene como prioridad vacunar y hemos sido muy claros en que no prevemos un aumento de los impuestos en estos momentos, no nos parece que tenga que ser nuestra prioridad". Asimismo, ha señalado que una reforma fiscal no tiene por qué ser necesariamente una subida de impuestos, sino impulsar "un sistema más fuerte y sólido para el futuro" con medidas de lucha contra el fraude o la economía sumergida.

Nadia Calviño ha recordado que el Gobierno ha creado un grupo de expertos que en febrero de 2022 trasladará "recomendaciones para avanzar a un sistema de imposición más verde, más progresivo y más justo". A juicio de la ministra, "éste es el comportamiento que tiene que tener un Gobierno responsable, que toma medidas en el corto plazo, pero que no deja de tener la mirada en el medio plazo". "Ésa es la línea de responsabilidad en la que vamos a continuar en los próximos años", ha asegurado.

La retribución de los directivos de la banca

Además, Calviño ha afirmado que la remuneración de los altos directivos del sector financiero no tiene que depender sólo de "variables financieras, sino de la evolución de la situación de los trabajadores, de la calidad del servicio que se presta a los clientes y de la contribución que hace a la sociedad".

Calviño ha asegurado que "hay una creciente conciencia por parte de los directivos del sector financiero" respecto a este planteamiento. "Llevo tres años diciéndolo con mayor o menor proyección pública, espero que ese mensaje haya sido recibido", ha dicho.

En ese sentido, ha asegurado que ve "una actitud más positiva en la negociación de los ERE -presentados por entidades financieras-" para tratar de que tengan un impacto menos negativo.

En relación con la polémica por el incremento de remuneración de directivos del sector financiero, la ministra ha afirmado que "es un tema que trasciende una entidad individual y se refiere a un sector inmerso en un proceso de reestructuración muy intenso que se ha acelerado como consecuencia de la pandemia". "Se ha multiplicado la actividad digital, y eso afecta al sector financiero o al comercio minorista", ha dicho.

Nadia Calviño ha señalado que "la banca tiene que abordar ese proceso de reconversión" y ha explicado que "ha sido un sector sometido a creciente competencia, que se enfrenta a un entorno de bajos tipos de interés y a la caída de rentabilidad en los últimos años, y en ese contexto tiene que haber una respuesta clara desde el punto de vista de la remuneración de los directivos de este sector, particularmente cuando se plantean expedientes de regulación de empleo o despidos muy importantes".