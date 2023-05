Espanyol - Barcelona en directo

Las cuentas en Can Barça son mucho más claras: ganar el derbi catalán supone cantar el alirón por un título liguero que no levanta desde la campaña 2018/19. Y la posibilidad de hacerlo en Cornellá, en suelo rival, es una invitación que no quieren dejar pasar. Es el primer 'match-ball' de los cinco posibles que tiene para proclamarse campeón.