Atalanta - Bayer 04 Leverkusen en directo

Está comenzando a asomar ligeramente la cabeza el Bayer Leverkusen, teniendo más la pelota y encontrando más alternativas sobre las que jugar bajo presión. No obstante, todavía no es suficiente para sobreponerse a un Atalanta que sigue firme en su idea y que no ha rebajado aún el ritmo, jugando a un gran nivel de exigencia física que veremos hasta dónde llega.