Inglaterra - Suiza en directo

Inglaterra será semifinalista de la Eurocopa tras volver a ofrecer un pobre espectáculo sobre el césped, pero siendo muy solvente en los penaltis, donde logró un pleno transformando sus cinco lanzamientos. Ahí estuvo la diferencia, no solo en el partido sino también a nivel histórico. Desde 1996 ante España, también en cuartos, no ganaban los Three Lions una tanda en una Eurocopa. Por su parte, Suiza volvió a caer en cuartos y desde los once metros como ante España en 2021, y ésta sigue siendo su frontera. Especialmente emotivo fue el lanzamiento y la posterior reacción a la victoria de Bukayo Saka. El jugador del Arsenal fue muy criticado por fallar en la final ante Italia en Wembley hace tres años. Hoy pudo redimirse. Los de Southgate esperan ahora su rival, que saldrá del duelo que se inicia en breve entre Turquía y Países Bajos. La Eurocopa 2024 va tocando a su fin, no sin emociones fuertes. ¡Sigan con nosotros!