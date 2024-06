España - Croacia en directo

En frente está una Croacia en su 'last dance' particular. Después de ser subcampeón de la UEFA Nations League en 2023, de llegar a semifinales de la Copa del Mundo en 2022 y de jugar la final del Mundial en 2018, la generación de oro dirigida por Zlatko Dalic busca aspirar a poner el broche de oro participando en un torneo donde tiene cuentas pendientes tras no superar la ronda de octavos de final desde su aparición en Austria - Suiza 2008.