Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Costanillas y HornillosAdif CórdobaHostelería calorCórdoba CF-Sevilla FCFumar en terrazasEl tiempoFindeCines de veranoLey antitabacoEstancos CórdobaPolígonos CórdobaConexión Las QuemadasAdolfo MolinaDiputación InvierteOposiciones bomberos
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Oficial: Karim Adeyemi ya es nuevo jugador del Barça

El extremo alemán firma hasta 2031 tras cerrarse su traspaso desde el Borussia Dortmund

Adeyemi ya es culé.

Adeyemi ya es culé. / FC Barcelona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergi Castillo

Barcelona

Ya es oficial. El FC Barcelona anunció este jueves el fichaje de Karim Adeyemi, que se convierte en nuevo jugador blaugrana hasta el 30 de junio de 2031. El internacional alemán, de 24 años, aterriza en el Spotify Camp Nou tras el acuerdo alcanzado entre la entidad catalana y el Borussia Dortmund, poniendo punto final a una negociación que se llevó con absoluto hermetismo durante las últimas semanas.

La operación quedó cerrada definitivamente después de que el futbolista superara con éxito la revisión médica en Barcelona y firmara su nuevo contrato. El anuncio, difundido a través de los canales oficiales del club, confirma la segunda incorporación del verano para el equipo dirigido por Hansi Flick.

Una negociación cocinada en silencio

La dirección deportiva blaugrana consiguió mantener las conversaciones lejos del foco mediático hasta el desenlace de la operación. Adeyemi llegó a Barcelona durante la tarde del pasado miércoles 15 de julio en un vuelo privado acompañado por su esposa y varios familiares, y el jueves completó todos los trámites necesarios antes de estampar su firma como nuevo futbolista culé.

Adeyemi ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça

Adeyemi ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça / VALENTÍ ENRICH

El acuerdo con el Borussia Dortmund contempla un traspaso de 22 millones de euros fijos, cantidad a la que podrían sumarse otros 7 millones en variables vinculadas tanto al rendimiento individual del jugador como a objetivos colectivos del equipo. Además, el club alemán se reserva cerca de un 20% de la plusvalía de una futura venta, una fórmula que terminó siendo decisiva para desbloquear el entendimiento entre ambas entidades.

Un refuerzo estratégico para Hansi Flick

En los despachos del Barça existe una enorme satisfacción por una incorporación que cuenta con el respaldo total de Hansi Flick. El técnico alemán considera que Adeyemi encaja a la perfección en su idea de juego y lo visualiza exclusivamente como extremo, una posición desde la que puede explotar su velocidad, capacidad para atacar espacios y habilidad para desequilibrar en situaciones de uno contra uno.

Su llegada, además, no altera los planes de la dirección deportiva en el mercado. El club continúa trabajando en la incorporación de un delantero centro de primer nivel.

Noticias relacionadas

Karim Adeyemi no estará en la Eurocopa pese a su gran año en el Borussia Dortmund

Karim Adeyemi no estará en la Eurocopa pese a su gran año en el Borussia Dortmund / 'X'

La voluntad del futbolista fue otro factor determinante en la negociación. Desde el primer momento, Adeyemi mostró una clara predisposición a vestir la camiseta blaugrana y priorizó el proyecto deportivo del Barça por encima de otras propuestas procedentes de importantes clubes europeos, atraído especialmente por la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Flick.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
  2. Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
  3. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  4. Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
  5. Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio
  6. El hotel de Málaga a pie de playa que conquista a las familias de Córdoba: tiene su propio parque acuático con ocho piscinas y ‘day pass’
  7. Sadeco irá a juicio contra su exgerente y varios empleados por la gestión del fondo social de 2021
  8. Hacemos Córdoba critica que Sadeco retire la goma de los contenedores y quiera aprobar un nuevo organigrama con cuatro nuevos directivos

Montilla renueva las cubiertas de los almacenes municipales y retira el amianto: "Se elimina un material que presenta importantes implicaciones para la salud”

Montilla renueva las cubiertas de los almacenes municipales y retira el amianto: "Se elimina un material que presenta importantes implicaciones para la salud”

Kutxabank eleva un 22% su beneficio hasta junio y alcanza los 405,5 millones de euros

Kutxabank eleva un 22% su beneficio hasta junio y alcanza los 405,5 millones de euros

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La gestión de Sadeco vuelve al Pleno de Córdoba entre críticas por la limpieza, los malos olores y la demanda del Tribunal de Cuentas

La gestión de Sadeco vuelve al Pleno de Córdoba entre críticas por la limpieza, los malos olores y la demanda del Tribunal de Cuentas

El PP asegura que la compra de los cines de verano por la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusa al alcalde de favorecer la especulación

El PP asegura que la compra de los cines de verano por la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusa al alcalde de favorecer la especulación

Los agricultores andaluces reciben 5,8 millones en ayudas por daños en cultivos herbáceos de la campaña 2025

Los agricultores andaluces reciben 5,8 millones en ayudas por daños en cultivos herbáceos de la campaña 2025

La Junta de Andalucía repara los daños del temporal de febrero en el IES Felipe Solís de Cabra con una inversión de 325.000 euros

La Junta de Andalucía repara los daños del temporal de febrero en el IES Felipe Solís de Cabra con una inversión de 325.000 euros
Tracking Pixel Contents