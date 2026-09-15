Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparcamientos nuevosObra en la N-432Reforma del Parque Cruz CondeInicio del curso en SecundariaEnfermería del Córdoba CFViajes del ImsersoJunta Andalucía cines de veranoLimpieza del ríoInversiones en el aeropuerto de CórdobaCasa Mudéjar, Bien de Interés CulturalJuicio a González CalvoEstudiantes de la UCO en MéxicoFP Base LogísticaDatos del IPCCandidaturas Sumar Córdoba
instagramlinkedin

REAL MADRID

Mbappé, Vinicius y Konaté se desmarcan del gesto de apoyo a Ceuta

Los tres futbolistas se pusieron la camiseta de ‘Todos somos Caballas’ de forma que el lema apenas podía leerse y se la quitaron antes del inicio del Elche-Real Madrid

Vinicius y Mbappé se sacaron la camiseta de apoyo a Ceuta

Vinicius y Mbappé se sacaron la camiseta de apoyo a Ceuta / Movistar+

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergi Pérez Estévez

El Martínez Valero fue escenario este martes de un gesto de solidaridad con Ceuta antes del duelo entre el Elche y el Real Madrid. Los jugadores de ambos equipos saltaron al césped con una camiseta blanca con el mensaje ‘Todos somos Caballas’, pero hubo tres excepciones que llamaron especialmente la atención: Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté.

Los tres futbolistas se pusieron la camiseta, pero no llegaron a mostrar el mensaje completo. La llevaron colocada de tal manera que la inscripción quedaba parcialmente tapada, hasta el punto de que únicamente podía verse una parte de la proclama. Poco después, además, Mbappé y Vinicius se la quitaron, a diferencia de sus compañeros, que sí mantuvieron visible el mensaje durante el momento previo al encuentro.

La imagen contrastó con la del resto de futbolistas del Real Madrid y el Elche, que sí lucieron de forma completa la camiseta de apoyo a la ciudad autónoma. De esta manera, el mensaje colectivo quedó especialmente condicionado por la decisión de estos tres jugadores.

Un gesto de apoyo que ha llegado al fútbol

El fútbol se ha sumado durante estos días a las muestras de apoyo a Ceuta. Los jugadores de Elche y Real Madrid lucieron la camiseta antes del partido en el Martínez Valero, siguiendo una iniciativa que ya se había visto en otros encuentros de LaLiga.

Noticias relacionadas y más

Ez Abde lució una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas'

Ez Abde lució una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas' / X

Uno de los casos que más repercusión ha tenido fue el de Ez Abde. El futbolista marroquí del Betis participó en el gesto antes del partido frente al Villarreal y posteriormente recibió insultos y amenazas en redes sociales procedentes de usuarios marroquíes que interpretaron la camiseta como una toma de posición política. Abde defendió que su intención era únicamente mostrar solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y aseguró sentirse orgulloso de sus raíces.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén
  2. La Junta de Andalucía pide desde Córdoba a sus empleados públicos atender 'en menor tiempo' a los ciudadanos
  3. AUGC advierte de un déficit de guardias civiles en Peñarroya-Pueblonuevo y de que Córdoba pierde agentes
  4. Miguel Peris, Comercio del Año de Córdoba 2026: «El comercio local no tiene que resignarse, tiene que salir a pelear y a proponer»
  5. La nueva pasarela peatonal toma forma: comienza el montaje del puente que unirá el Parque de Levante con Fátima
  6. La Diputación de Córdoba trasladará al Instituto Provincial de Bienestar Social al barrio de Arroyo del Moro
  7. Los fallecidos en Córdoba el lunes 14 de septiembre
  8. Isma Ruiz, el último bastión del Córdoba CF en medio de la tormenta

Palomo, diez años de moda: "Fui la gran ilusión, el reto es no perder el sueño y sorprender, aunque sea un quebradero de cabeza"

Palomo, diez años de moda: "Fui la gran ilusión, el reto es no perder el sueño y sorprender, aunque sea un quebradero de cabeza"

LaLiga: Elche - Real Madrid, en imágenes

LaLiga: Elche - Real Madrid, en imágenes

LaLiga: Elche - Real Madrid, en directo

LaLiga: Elche - Real Madrid, en directo

Un proyecto que utiliza la IA y la visión artificial para mejorar la movilidad gana el reto ‘Córdoba SmartCity’ del Imdeec

Un proyecto que utiliza la IA y la visión artificial para mejorar la movilidad gana el reto ‘Córdoba SmartCity’ del Imdeec

La UCO y CECO presentan su cátedra para abordar el relevo generacional y el crecimiento de la empresa familiar

La UCO y CECO presentan su cátedra para abordar el relevo generacional y el crecimiento de la empresa familiar

Rechazada la propuesta de Vox para que el Ejército proteja Ceuta y Melilla contra la "inmigración ilegal"

Rechazada la propuesta de Vox para que el Ejército proteja Ceuta y Melilla contra la "inmigración ilegal"

La restauración de la capilla de la Expectación de la Mezquita afronta su fase decisiva con la "reconstrucción del puzle arquitectónico"

La restauración de la capilla de la Expectación de la Mezquita afronta su fase decisiva con la "reconstrucción del puzle arquitectónico"

Sorteo Bonoloto del martes 15 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 15 de septiembre de 2026
Tracking Pixel Contents