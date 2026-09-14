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Fútbol

El Betis asalta La Cerámica y dispara las alarmas en el Villarreal

El equipo local se adelantó con un gol de Gerard Moreno, pero los andaluces remontaron y pudieron golear en la segunda parte (1-2)

Los jugadores del Betis celebran el tanto de Cucho Hernández, este lunes.

Los jugadores del Betis celebran el tanto de Cucho Hernández, este lunes.

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Redacción

El Real Betis continúa con su excelente dinámica de juego y resultados tras lograr una justa y corta victoria en su visita a un Villarreal que no reacciona y que sigue sin saber lo que es ganar en la presente temporada (1-2).

El conjunto castellonense se adelantó en el marcador en el primer tiempo por medio de Gerard Moreno, pero tras el empate bético se desmoronó por completo y quedó a merced del equipo sevillano, que desperdició la oportunidad en la segunda parte de haber logrado un marcador mucho más abultado.

Comienzo trepidante

Villarreal y Real Betis, dos equipos en dinámicas opuestas, ofrecieron una primera parte trepidante, repleta de ataques, ocasiones y alternativas. A pesar de que ambos conjuntos cuentan con jugadores de peso en el centro del campo, el partido transitó de un área a otra a un ritmo altísimo, convirtiéndose por momentos en un intercambio de golpes.

Bellerín, uno de los destacados de su equipo, abrió las hostilidades con un remate cruzado que salvó Gulácsi con una gran parada. La respuesta del Villarreal no pudo ser más contundente. Gerard Moreno, tras una genialidad, asistió a Comesaña, cuyo remate a quemarropa se estrelló en el larguero tras topar con el cuerpo de Valles, que también tuvo reflejos para sacar el posterior disparo de Buchanan.

Abde, la amenaza

El Villarreal, con Gerard Moreno al mando en ataque, encontró el gol en dos ocasiones, aunque ambas fueron anuladas por fuera de juego del atacante catalán y de Buchanan.

La insistencia del Villarreal tuvo su premio en un balón colgado al área que Renato Veiga descolgó de cabeza para que Gerard Moreno marcara desde el área pequeña a placer.

El gol reactivó al Betis, que pasó a tomar el mando del partido con Isco como gran arquitecto del juego ofensivo y Abde como principal amenaza.

Gulácsi evitó el empate tras un remate de Cucho Hernández, pero no pudo salvar instantes después un disparo de Abde, tras una gran acción del marroquí. El rechace lo aprovechó el colombiano para marcar.

La inseguridad amarilla

El empate le hizo daño al Villarreal, que volvió a mostrar las dudas e inseguridades que le han acompañado en las últimas jornadas y perdió parte del control que había tenido durante buena parte del primer tiempo.

El Betis olió la debilidad de su rival y volvió a golpear, justo antes del descanso, por medio de Natan. El central aprovechó otro despeje defectuoso de Gulácsi, tras una acción de estrategia mal defendida por su equipo, para empujar el balón a la red.

El Villarreal atacó con todo en el último tramo del primer tiempo y en el inicio del segundo ante un Betis replegado, a la espera de una oportunidad para volver a golpear al contragolpe.

Retorno de Ceballos

El conjunto de Pellegrini estuvo cerca de romper el partido tras otra gran acción personal de Abde, cuya asistencia con aroma a gol estrelló Cucho Hernández contra las piernas de Gulácsi.

Iñigo Pérez tiró de energía y talento con la entrada de Saliba y Moleiro, mientras el Betis recurrió a Ceballos, que regresó nueve años después al equipo sevillano, para calmar las revoluciones del partido.

El Villarreal, cada vez más volcado, quedó expuesto a los contragolpes béticos, ahora con Antony y Deossa como grandes amenazas al espacio.

Gulácsi, salvador

Fornals, Deossa, Antony y Cucho Hernández tuvieron clarísimas opciones de gol para sentenciar el resultado, pero entre Gulácsi y la mala puntería de los atacantes béticos mantuvieron al conjunto castellonense con vida.

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Los últimos minutos, lejos de convertirse en un asedio, fueron un martirio para un Villarreal roto, desordenado y desdibujado, al que salvó Gulácsi de un castigo mucho mayor en el marcador con varias paradas de mérito a disparos de Deossa y Bellerín.

Ficha técnica

1 - Villarreal: Gulácsi; Mouriño (Freeman, m. 75), Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé (Ayoze, m. 75), Santi Comesaña, Gueye (Saliba, m. 54), Buchanan (Moleiro, m. 54), Gerard Moreno (Oluwaseyi, m. 61) y Mikautadze.

2 - Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Riquelme (Deossa, m. 66), Marc Roca, Fornals (Bernal, m. 83), Ez Abde (Antony, m. 66); Isco (Ceballos, m. 56) y Cucho Hernández (Lo Celso, m. 83).

Goles: 1-0, m. 29: Gerard Moreno. 1-1, m. 38: Cucho Hernández. 1-2, m. 43: Natan.

Árbitro: Francisco Hernández. Mostró tarjeta amarilla a Renato Veiga (m. 83), por el Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de La Cerámica ante 18.267 espectadores. Los dos equipos saltaron al campo con una camiseta con el lema 'Todos somos caballas' como muestra de apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Fuente: El Periódico

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