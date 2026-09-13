El Salerm Puente Genil cae con honores y sobre la bocina ante el Recreativo de Huelva

El Salerm Puente Genil cayó con orgullo en su visita al Recreativo de Huelva (2-1) en un partido en el que los rojillos fueron de menos a más. Por su parte, el cuadro onubense consiguió sus tres primeros puntos, tras caer en la primera jornada. El cuadro pontano igualó el tanto inicial del Decano, pero no pudo aguantar el resultado y se quedó sin recompensa sobre la bocina tras una gran segunda parte.

Para la cita, Migue García cambió el sistema con respecto a la primera jornada: entraron Manu Viana y Salvi por Juan María y Rafita -que no entró en la convocatoria-. Y es que desde el comienzo del duelo, el entrenador astigitano alineó una defensa de cinco en el Nuevo Colombino, con Talarn acompañando a Ginés y a Pepelu en la zaga central y Salvi y Manu Viana en los carriles. Por delante, Lalo y Polaco siguieron en el centro del campo, junto a Cellou y Alan en los costados y Salva Vegas como referencia.

Dominados en el primer tiempo

El Decano salió a morder desde primera hora buscando abrir la lata y dejar atrás el nerviosismo de sus aficionados. Y así lo hizo, los locales se adelantaron gracias a un golazo de Aitor García, que recogió un rechace en la frontal del área y definió a la escuadra con una volea, a la que no pudo llegar Javi Luengo. Los pontanos buscaron responder rápido y tuvieron varios acercamientos al área contraria , pero no pusieron en problemas al portero rival.

Los de Jesús Galván no levantaron el pie del acelerador y generaron varias ocasiones de peligro, sobre todo, en las botas de Ale Marín y Leandro, que estuvieron cerca de anotar el segundo tanto. Aun así, la más clara en los minutos previos al descanso fue para los rojillos. Llegado el descuento de la primera mitad, Salva Vegas disparó dentro del área tras recoger un gran balón en largo de Luengo y deshacerse de su par con un gran recorte, pero su chut lo detuvo Jero Lario con una gran estirada.

Mejor el Salerm tras el descanso

Para el segundo tiempo, Migue García movió ficha y dio entrada a Pajuelo en detrimento de Pepelu para reforzar el carril diestro, desplazando así a Salvi a la zaga de la defensa.

Ciertamente, el Salerm Puente Genil mejoró en la segunda mitad, acumulando muchas posesiones en campo contrario y generando varios acercamientos a la meta rival. Pese a ello, la calidad individual del cuadro onubense hacía mella en la defensa pontana. La más clara fue de Marín que, tras una gran jugada personal, se topó con un Luengo que salvó el segundo de los departamentales cuando apenas se superaban los diez minutos desde la reanudación.

El técnico del bloque pontanés echó entonces todo sobre el campo e introdujo a Loren Bianco y Virtudes, buscando más presencia en campo contrario. No pudo dar un mejor resultado, ya que en el minuto 70, Pajuelo aprovechó un rechace de la defensa local y, con un disparo al ángulo de la portería, puso el empate en el marcador, desatando la locura de los futbolistas rojillos. La igualada hizo que el Recre buscase con insistencia el empate, acumulando muchos jugadores en el área, provocando una infinidad de centros laterales.

Y así consiguió anotar. En uno de esos envíos desde el costado, el balón le quedó a Ale Marín en la frontal del área y, tras un gran disparo por bajo, puso el 2-1 final, dejando sin recompensa el gran esfuerzo que había mostrado el equipo de Puente Genil. En consecuencia, los pontanos no tuvieron margen para reaccionar y se marcharon del Nuevo Colombino con las manos vacías, aunque habiendo mostrado una gran imagen y prolongando las buenas sensaciones de la primera jornada.

La próxima semana, sábado a partir de las 19.00 horas, volverán al Manuel Polinario para recibir al Estepona.