La jornada en Tercera | Egabrense y Pozoblanco brillan mientras el Córdoba B suma su primer punto

El Egabrense es el líder y el CD Pozoblanco inaugura su cuenta de puntos este curso a lo grande, con goleada. Ese fue el saldo protagonista del segundo fin de semana de competición por el Grupo 10 de Tercera Federación, donde dos de los tres representantes provinciales lograron escapar con el botín al completo en la mochila. No fue ese el caso del Córdoba CF B de Diego Tristán, sin embargo, que sí sumó su primer punto del curso tras empatar ante el Chiclana, pero todavía no conoce el triunfo esta temporada.

Dos victorias contundentes

Para los de Cabra, lo de adaptarse a la nueva categoría se ha quedado en anécdota. El conjunto egabrense mantiene velocidad de crucero y en su primera salida a domicilio se deshizo con notable superioridad del Ceuta B (1-3), un candidato al ascenso en las últimas campañas. Lo hizo el pasado sábado con goles de Capilla, Javi Ariza y Álex Bonilla, para seguir asentados en lo más alto de la tabla junto al Portuense.

También con goleada resolvió su cruce ante el Atlético Onubense (3-0) en el Nuestra Señora de Luna el combinado pozoalbense, que con las dianas de Jesús Sánchez, Álvaro Gómez y Espínola, éste al minuto de juego, encontró ayer en el filial del Decano -que venía de superar con mucho criterio al potente Bollullos- la víctima perfecta para reponerse de su amargo debut en Conil.

Sin goles, por contra, cerró el Córdoba CF B su crudo duelo frente al Chiclana en la Ciudad Deportiva, en un trabado estreno blanquiverde como local en la 2026-2027. Y con ello, llegó el primer punto a la cuenta de los de Diego Tristán, que inician el campeonato ubicados en la zona media-baja.

Las próximas paradas serán de lo más coloridas. Los de Cabra recibirán al colíder Portuense, los vallesanos visitarán al Utrera y los cordobesistas viajarán al feudo de un viejo conocido como el Tomares.