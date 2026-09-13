El Ciudad de Lucena salva un punto en su visita al Mijas Las Lagunas

Como si de una repetición de la primera jornada se tratase, el Ciudad de Lucena obtiene el segundo punto de la temporada tras empatar 1-1 frente al Mijas Las Lagunas. Y es que el conjunto celeste de nuevo tuvo que remar a contracorriente en el marcador para poner la igualada y, por segunda jornada consecutiva, afrontar gran parte de los segundos cuarenta y cinco minutos con un jugador menos, tras la expulsión por roja directa de Froilán Leal.

Un partido de comenzaba con un conjunto malagueño que buscaba hacerse dominante del partido pero que se encontraría con un Ciudad de Lucena bien plantado, de nuevo con dos puntas en liza, y una valiente línea de presión.

Y así llegaría la primera oportunidad del partido, en el minuto 9, por parte de los de Antonio Jesús Cobos, en las botas de Diego Canty con un disparo desviado que se marchaba al lateral de la red. La respuesta de los locales sería inminente, con un mano a mano de Almagro que lograba superar a Froilán pero el esférico se marchaba rozando el poste izquierdo.

El alto ritmo inicial, y el calor de este domingo, provocaba un cambio de juego con mayor posesión de ambos conjuntos. No sería hasta después del paso por el tiempo de hidratación cuando regresarían las oportunidades de gol. En el 30’, Diego Vargas, uno de los jugadores más activos del encuentro, iniciaba una acción desde la divisoria que finalizaría con un preciso centro al área pequeña, donde Canty remataba de primeras marchándose fuera, esta vez por el lateral de la portería.

Un error defensivo clave

Sería dos minutos después, sin embargo, cuando llegó la recompensa de los locales. Un error defensivo de Manolo Ortiz, dejaba el balón suelto en el área visitante, siendo Moro el más listo de la clase conectando un preciso derechazo que perforaba la portería defendida por Froilán Leal.

De nuevo tocaba remar en este inicio de liga, y a punto estuvo de hacerlo antes del descanso Vargas con un disparo cruzado que se marchó rozando el palo largo de la portería local.

Tras el paso por vestuarios, el Ciudad de Lucena regresó más incesante, con mayor verticalidad y llevando peligro al área contraria. Y todo ello se personificaba de nuevo en las botas de Vargas, que en tan solo dos minutos tuvo una de las más claras, tras una pared con Gálvez, con un buen derechazo al que Barroso respondía con una gran parada. La insistencia visitante tuvo recompensa en el minuto 67. Una mano clara de Ricky dentro del área fue castigada con penalti, transformado por Rafa Gálvez para devolver las tablas al marcador.

Segunda expulsión de la temporada

Cuando más cerca parecía el 1-2, de nuevo un error defensivo inexplicable, en esta ocasión provocado por Ale Benítez, provocaba la pérdida del balón de Froilán Leal que se veía obligado a forzar la falta para evitar el tanto local. Una jugada que el colegiado castigaba con la roja directa.

De nuevo, al igual que en la jornada inaugural frente al Linares Deportivo, el Ciudad de Lucena no renunció al ataque, a pesar de jugar con uno menos. A punto estuvo Mario Linares de perforar, en el 81, la escuadra local con un derechazo desde la frontal del área.

No sería hasta los últimos minutos, cuando el equipo lucentino acusase esta inferioridad. Y es que hasta de tres ocasiones manifiestas dispuso el conjunto malagueño de conseguir la victoria, pero la falta de definición y una gran parada a bocajarro de Caballero en el último minuto, evitó la derrota celeste.

Así, el Ciudad de Lucena demuestra por segunda jornada su capacidad de reacción y competitividad, a pesar de incurrir en distintos errores en la saga, sumando su segundo punto, y de nuevo, lejos de casa.

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Será el próximo domingo cuando el Ciudad de Lucena haga su debut ante su afición, a las 12.00 horas, frente al Tenerife B.