Alba Cerrato y España completan un pleno antes de los octavos del Mundial

La Selección española femenina sub-20 de Alba Cerrato ya está en octavos de final del Mundial de Polonia con un pleno de victorias. La Roja cerró este domingo la fase de grupos con un nuevo triunfo ante China (1-3) en el ArcelorMittal Park de Sosnowiec y completó una primera fase impecable, con nueve puntos de nueve posibles y 16 goles a favor en sus tres encuentros.

El equipo dirigido por David Aznar ya tenía asegurada su presencia en los octavos después de sus dos primeros triunfos, pero todavía quedaba por resolver el liderato del Grupo F. España acudió al tercer encuentro con ese objetivo y volvió a responder con otra victoria, esta vez frente a un combinado chino que necesitaba puntuar para mantener sus opciones de avanzar como uno de los mejores terceros.

En esa trayectoria mundialista se encuentra también Alba Cerrato, la delantera cordobesa que afronta en Polonia un nuevo compromiso internacional después de proclamarse recientemente campeona de Europa sub-19 con España. La futbolista, que este verano se incorporó a la Fiorentina, ya dejó su sello en el estreno ante Nigeria, cuando entró desde el banquillo y marcó el segundo tanto del triunfo español (2-0).

Un pleno para cerrar la fase

España volvió a mostrar su capacidad ofensiva ante China. Daniela Agote abrió el marcador al transformar un penalti superado el cuarto de hora, mientras que Pau Comendador se encargó de ampliar la ventaja antes del descanso.

La atacante firmó el 0-2 en el minuto 41 con una volea baja con la derecha después de un rechace dentro del área y volvió a marcar en el tiempo añadido de la primera parte para colocar el 0-3. Un golpeo que terminó en la escuadra más lejana y que dejó el encuentro muy encaminado para las españolas.

China reaccionó tras el descanso y Jiaxin Huang redujo distancias en el minuto 66. El tanto, sin embargo, no modificó el desenlace de un encuentro que permitió a España conservar el liderato. La Roja termina así la fase de grupos con tres victorias en tres partidos. Antes de China había derrotado a Nigeria por 2-0 y a Nueva Caledonia por un contundente 11-0.