El Salerm Puente Genil visita al Recreativo con la intención de repetir la hazaña de la pasada temporada

Que se repita. Con esa convicción viajará el Salerm Puente Genil a Huelva: igualar el resultado de la pasada temporada en el Nuevo Colombino, una victoria (1-2). Los de Migue García y Joaquín Pérez se presentan en esta segunda jornada de liga tras golear en el debut de la temporada al Mijas Las Lagunas (4-0) en el Manuel Polinario. Este próximo domingo, a partir de las 20:00 horas, se medirán al Recreativo.

Reafirmar las sensaciones del debut

Los rojillos buscarán reafirmar las buenas sensaciones ofrecidas en la primera jornada ante un rival de muchos galones. El cuadro pontano afronta el encuentro en un escenario muy similar al del pasado curso, cuando también se midió al Decano del fútbol español en la segunda fecha de competición. Y es que el estreno liguero no pudo ser mejor, con el equipo dejando sobre el césped un gran nivel y firmando una imagen que ahora pretende repetir.

Juan María celebrando uno de sus dos tantos el pasado domingo. / Tino Navas

Un rival reforzado

Enfrente, el Decano llega a su debut ante su gente tras caer derrotado en la primera jornada de liga frente el Atlético Central (2-0). Pese a ello, el Recre cuenta con una plantilla diseñada para estar en la zona noble de la clasificación. Es más, su entrenador, Jesús Galván, estuvo dirigiendo la pasada campaña en Segunda División al Mirandés. Asimismo, también cuenta con muchas caras nuevas, 16 en total, siendo la de Samu Cortés la más llamativa, ya que el pasado curso contó con algunos minutos a las órdenes de Pacheta en el Granada.

Por otro lado, el cuadro onubense se presenta al encuentro con menos días de preparación con respecto al Salerm Puente Genil, ya que este pasado miércoles disputó la primera ronda de la Copa Federación. Lo hizo ante el Motril, en una eliminatoria que superó (0-2) en los 90 minutos reglamentarios. De hecho, jugará el próximo miércoles los octavos de final ante el Cacereño -equipo de una categoría superior-, algo que podría trastocar los planes de Galván para este próximo domingo, ya que una clasificación a semifinales supondría el pase a la Copa del Rey.

Historial positivo para los pontanos

Pontanos y albiazules se han visto las caras cuatro veces en los últimos años. La primera fue durante la temporada 2021-2022, cuando ambos se encontraban encuadrados en el Grupo 10 de la Tercera Federación. En el partido de ida, el Decano se impondría como local (2-0), mientras que en el de la segunda vuelta el Salerm Puente Genil haría lo propio en el Manuel Polinario (3-1).

El Salerm Puente Genil celebrando uno de los tantos de la victoria ante el Recreativo. / LOF

El pasado curso, ya en Segunda Federación, volverían a encontrarse. Eso sí, con un mejor resultado para los rojillos, ya que vencieron en el Nuevo Colombino (1-2) en la segunda jornada de la temporada -misma situación que vivirán este domingo- y empataron a cero en Puente Genil. Por ahora, el historial es favorable a los pontanos, que intentarán dar un golpe sobre la mesa y seguir sumando puntos en este inicio de curso.

El encuentro será dirigido por el colegiado jerezano Alberto Sevillano Marín, que dirigió el duelo de los pontanos ante el Real Jaén la pasada temporada en el Manuel Polinario, que acabó en empate a uno.