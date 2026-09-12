El Córdoba Patrimonio Futsal sufre una dura derrota ante el recién ascendido El Ejido

El Córdoba Patrimonio Futsal comienza el curso cuesta arriba. Los de David Fernández sufrieron un duro revés en la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime. El conjunto blanquiverde fue derrotado (4-1) en su visita al recién ascendido El Ejido, en un encuentro en el que su rendimiento fue de más a menos.

De más a menos

El cuadro califal llegó a la localidad almeriense con una consigna clara: sumar en el desplazamiento a una de las pistas que se estrenaban en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y así lo mostraron en los primeros momentos del partido. De hecho, Palacio, en el minuto tres, fue quien abrió la lata en el marcador, haciendo el 0-1. Pocos instantes después, Titi del Rey pudo hacer el segundo, pero Jesús despejó el remate del argentino. Asimismo, Ivi también dispuso de una gran oportunidad con un disparo que se estrelló en el poste.

Pese al gran arranque de los de David Fernández, el conjunto local encontraría el empate gracias a un tanto de Josete cuando apenas se habían alcanzado los diez minutos de juego. El Ejido, respaldado por su afición, metió una marcha más en el partido y consiguió ponerse por delante antes del descanso, gracias a Rufino. El jugador del equipo almeriense igualó la contienda en una jugada algo fortuita, ya que recogió un balón suelto en su campo tras un disparo de Víctor que fue despejado por el guardameta ejidense y remató a placer para poner el 2-1.

Condicionado desde el principio

La segunda mitad no arrancaría de la mejor manera para el Córdoba Patrimonio Futsal, además, ya que se quedaría con uno menos cuando habían transcurrido cuatro minutos de juego. Aranda fue expulsado después de hacer una falta en la frontal del área. Eso sí, apenas pasó el tiempo con la inferioridad numérica vigente, puesto que Rubio anotaría el libre directo y pondría el 3-1 en el marcador, devolviendo el quinto jugador a las filas blanquiverdes.

Pablo Ordóñez y Rufino durante el El Ejido-Córdoba Patrimonio. / Córdoba Futsal

Entrado el tramo final, los de David Fernández fueron con todo y apostaron por el juego de cinco en busca de recortar distancias. Aun así, los locales aprovecharían una contra en los últimos minutos de juego para ampliar el marcador y cerrar el partido, gracias a un gol de Geraghty en el minuto 37 que ponía el 4-1 final. E incluso pudo aumentar la goleada El Ejido sobre la bocina, pero el ex cordobesista Arnáldo Báez no pudo convertir el doble penalti, que dispusieron después de que Perin cometiese la sexta falta de su equipo, dejando el marcador intacto hasta el cierre oficial de la primera jornada. Y se saldó con mazazo.