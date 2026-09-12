El Ciudad de Lucena, a por su primera victoria ante el Mijas

El Ciudad de Lucena afronta este domingo la segunda jornada de la competición liguera frente al Mijas Las Lagunas. Duelo de rivales «directos», al tratarse de dos equipos que debutan en la cuarta categoría del fútbol español. El conjunto celeste encara así su segundo desplazamiento consecutivo, en este caso hasta tierras malagueñas, con el objetivo de hacer positivo el punto obtenido en la primera jornada frente al Linares Deportivo.

Bajas y posibles cambios

Para viajar hasta tierras malagueñas, el equipo dirigido por Antonio Jesús Cobos contará con tres bajas confirmadas: las del lesionado Isra Cano, que a pesar de su positiva evolución, no forzará durante esta jornada para evitar recaídas en su lesión de tobillo. Tampoco formará parte de la expedición por lesión el central Adri Valenzuela, que sufre una lesión muscular que podría dejarle fuera de los terrenos de juego durante un par de semanas. A estos nombres, se une el de Manu Molina, sancionado con un partido tras la roja directa que recibía el pasado domingo.

Con estas bajas, Antonio Jesús Cobos realizará cambios en el once que será de la partida. En la saga, todo apunta a que Pavón será el hombre que acompañe a Rafa Gálvez. Más dudas encontrará el técnico para determinar quién será el sustituto de Molina, entrando en liza nombres como el de Joseliyo o de Mario Linares, que ha cuajado una gran pretemporada.

También, especial atención al sistema de juego que ponga en planteamiento el Ciudad de Lucena, con la posibilidad de continuar jugando con dos puntas o regresar a la formación de la temporada anterior con mayor presencia en el centro del campo.

El Mijas busca redimirse

Enfrente, un Mijas Las Lagunas que debuta en casa. Y lo hace con ganas de redimirse, ante su afición, de la contundente derrota que sufría por 4-0, precisamente, con el otro conjunto cordobés, el Salerm Puente Genil.

A pesar de ello, Antonio Jesús Cobos ha definido «como engañoso» el resultado del conjunto malagueño, considerando que se enfrentarán a un rival exigente, con buen trato del balón, además de contar con una importante capacidad física, y con un cuerpo técnico y una plantilla, con nombres como Kanta, Cameron y Ricky, entre otros, con nivel suficiente para competir esta temporada.

El Ciudad de Lucena visitará así el Juan Gambero Calavera este domingo a las 19:00 horas, en un duelo de dos equipos recién llegados a la categoría, con hambre e ideas claras de juego en busca ambos de la primera victoria oficial de la temporada.