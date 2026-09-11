Peligra la venta del Eldense a Messi: piden embargar las acciones del club

Giro inesperado en la operación de compraventa del Eldense. Pascual Pérez, anterior propietario del equipo, ha solicitado este viernes el embargo cautelar de todas las acciones del club. La acción judicial se produce tras el impago de un préstamo de un millón de euros que el empresario de Elda entregó en diciembre de 2025 a Carolina Holguín, actual dueña del Deportivo.

Si el tribunal acuerda el embargo cautelar de todas las acciones del Eldense, el principio de acuerdo alcanzado entre la propiedad del club y Lionel Messi se vería paralizado en la práctica hasta que se resolviera el embargo. Una situación de la que ya tienen conocimiento los abogados del futbolista argentino.

La demanda en la que se reclama a Holguín el pago de la deuda, interpuesta ante el Tribunal de Instancia de Alcobendas, llega un mes después de sendos requerimientos por burofax y vía electrónica que no obtuvieron respuesta ni de la empresaria colombiana ni de su esposo y socio, Juan Carlos Trujillo. El plazo para saldar la deuda, reconocida por Holguín en 1.090.000 euros, expiró el pasado 30 de junio. Esto después de haber firmado una adenda para aplazar la fecha, originalmente pactada para el 31 de marzo.

Los abogados del futbolista argentino, en contacto con ambas partes, ya tienen conocimiento de la situación

Los representantes legales de Pascual Pérez insisten en que la interposición de la demanda, justo en la misma semana en que se ha hecho pública la operación de Messi para adquirir el Eldense, obedece a una "pura coincidencia con los plazos". La acción judicial, además, se ha producido después de que durante los últimos días fuese imposible alcanzar un acuerdo con Holguín.

La empresaria colombiana, representada en esta negociación por el abogado Javier Tebas Llanas, propuso a Pérez una salida lógica: articular una cesión de crédito para que la deuda quedase satisfecha el mismo día de la compraventa del club. El problema es que esas ofertas orales no llegaron a consolidarse en un acuerdo escrito, por lo que los abogados de Pérez han recurrido a los tribunales.

El origen de la deuda

El préstamo, con Carolina Holguín como deudora a título personal, se firmó el 23 de diciembre de 2025. Obedecía a la necesidad de liquidez del Eldense, que ya se había hecho notar en retrasos de nóminas en los meses de octubre y noviembre, si bien a principios de aquel mes de diciembre la dirección del club consiguió ponerse al día con sus empleados y futbolistas. Se llegaron a entregar 998.000 euros, que es la cantidad que ahora reclama judicialmente el acreedor.

Aunque no se estableció expresamente ninguna garantía en las cláusulas del contrato, las acciones del Eldense son, según sostiene Pérez, el único bien conocido de Holguín en España. Por esta razón el empresario eldense ha solicitado el embargo cautelar, puesto que considera que, si la dueña del club transmite las acciones, nada la retendría en territorio nacional.

El préstamo se firmó el 23 de diciembre de 2025, debido a la necesidad de liquidez del Eldense, que ya se había hecho notar con retrasos en las nóminas de los meses previos

Según se lee en la demanda, Pascual Pérez sostiene que no pretende impedir la venta, sino garantizar que no se produzca sin conocimiento de la carga y garantizar que en ella se contemple el pago de la deuda. Asimismo, la parte demandante ha pedido al tribunal que comunique el embargo al Consejo Superior de Deportes, encargado de autorizar la transmisión del Deportivo.

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Si la venta llega a consumarse antes, el empresario eldense solicita embargar el derecho de Holguín a cobrar el precio y ordenar que hasta 998.000 euros, más intereses y costas, queden retenidos y consignados judicialmente.