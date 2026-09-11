La jornada en Tercera | El Egabrense quiere seguir sumando y Córdoba B y Pozoblanco buscan estrenarse

De vuelta al ruedo, con otra jornada de impacto, la segunda del calendario, por el itinerario de la provincia en el Grupo 10 de Tercera RFEF. Y en él, el único representante del trío cordobés que milita en la sección y que saldó su estreno con una victoria, el CD Egabrense, será el encargado de abrir el fuego este fin de semana, ya que le tocará viajar a Ceuta, en donde visita en el José Martínez ‘Pirri’ al filial caballa (sábado, 18.30 horas), que arrancó un punto en su debut, ante el San Roque de Lepe. El equipo de Rafa Escobar debe refrendar las buenas sensaciones transmitidas ante el filial del Córdoba CF, al que remontó un 0-2 en una segunda parte primorosa. El duelo será arbitrado por Carlos Mejías Galán.

Los demás, el domingo

Precisamente, la segunda escuadra cordobesista abrirá la mañana del domingo (12.00 horas) en la Ciudad Deportiva blanquiverde recibiendo al Chiclana, que se estrenó con triunfo casero ante la Balona (2-1) con gol en los últimos minutos de encuentro. El joven equipo de Diego Tristán deberá demostrar que lo ocurrido en el María Dolores Jiménez Guardeño (dejarse remontar un 0-2) fue fruto, precisamente, de su bisoñez e intentará que lo visto en la primera parte se repita pero, en esta ocasión, durante los 90 minutos. El colegiado del encuentro será Francisco Manuel Jiménez Hidalgo.

Finalmente, el Pozoblanco será el que cierre la segunda jornada de Liga en el Grupo 10 de Tercera RFEF para los equipos cordobeses. El equipo de Gaspar Gálvez recibirá en el Nuestra Señora de Luna al Atlético Onubense (domingo, 19.00 horas), que se deshizo sin muchas dificultades del Bollullos en la jornada inaugural. El equipo pozoalbense necesita estrenar ya su casillero de victorias y hacer de su estadio un fortín, como ha sido tradicional en las últimas temporadas en un duelo dirigido por Javier Romero Vázquez.