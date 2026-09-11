Empezar con buen pie: el Córdoba Patrimonio quiere los tres puntos en su visita a El Ejido

Año nuevo, vida nueva. Inicia una nueva temporada y el Córdoba Patrimonio Futsal lo vuelve a hacer en la máxima categoría del fútbol sala español. Los de David Fernández viajarán hasta tierras almerienses para hacer su debut este sábado, a partir de las 16.30 horas, ante El Ejido, uno de los equipos recién ascendidos de Segunda División.

Ilusión renovada

Los blanquiverdes se presentan a la primera jornada de liga con muchas caras nuevas y una ilusión renovada. Y es que han sido ocho las nuevas incorporaciones, destacando el regreso de Lucas Perin, quien vistiera la camiseta califal durante cuatro temporadas, entre la 2020-2021 y la 2023-2024. Eso sí, la entidad que preside José García Román ha mantenido a varias figuras clave como Zequi, Murilo, Titi del Rey o Fabio, que seguirán haciendo disfrutar a Vista Alegre una temporada más.

Asimismo, este arranque de temporada se presenta ilusionante tras la pretemporada que han realizado los blanquiverdes. Después de encadenar tres victorias, un empate y cosechar tan solo una derrota, la fase de preparación deja un balance positivo de cara a este inicio de curso.

De hecho, esta primera jornada tiene un aliciente especial, ya que los comienzos de curso no han sido uno de los puntos fuertes del Córdoba Futsal. Es más, de las siete campañas que ha disputado en Primera División, tan solo ha empezado con tres puntos en dos de ellas, la primera (2019-2020 ante Xota) y la última (2025-2026 ante ElPozo Murcia). En el resto de campañas tan solo ha podido cosechar un empate.

Parte de la plantilla del Córdoba Patrimonio durante el entrenamiento de esta semana. / A.J. González

Es por ello que el encuentro ante El Ejido se presenta como una gran oportunidad para iniciar el año con buen pie. De hecho, el propio entrenador blanquiverde apuntaba en la previa del partido que «es uno de esos partidos que tenemos marcados en el calendario donde queremos sumar».

Un rival con hambre

Eso sí, tendrá delante un hueso duro. El cuadro almeriense buscará también volver a la máxima categoría nacional de la mejor manera. Y es que desde el curso 1993-1994 no pisa Primera División. Ahora lo hace tras conseguir el ascenso de manera directa tras ser campeón de Segunda.

Para su regreso, el conjunto ejidense se ha reforzado con jugadores con experiencia en la categoría. Uno de ello, Arnaldo Báez, se reencontrará con su antiguo club tras abandonar Vista Alegre durante este verano. David Fernández puso el foco en el guardameta rival. «Han fichado a un portero con mucha pegada y seguramente busquen condicionar el partido desde situaciones de incorporación».

También quiso hablar el técnico blanquiverde del factor campo, ya que, con el debut de El Ejido en Primera División, el preparador espera «un pabellón lleno que seguramente les dará un plus de energía que nosotros tenemos que saber contrarrestar con paciencia y con control». Asimismo, David Fernández quiso centrarse en «seguir reforzando las cosas buenas que tenemos y hemos demostrado durante la pretemporada. Pero sobre todo, afrontamos el partido con muchas ganas y mucha ilusión», concluyó.