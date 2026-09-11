FÓRMULA 1
Alonso, con recado a Honda, avisa sobre el Madring: "Quizá acabar sea suficiente para un buen resultado aquí"
"Probablemente todavía tengamos un gran déficit en las rectas, pero es algo que tenemos que aceptar por ahora. Ya veremos mañana", valoró el asturiano, 17º en su primer día, después de perder 30 minutos de ensayos por un problema en el embrague
Fernando Alonso no tuvo mucho tiempo para probarse en su primer días en el Madring. Una avería en el embrague de su Aston Martin al final del FP1 dejó al asturiano en el box al inicio de los Libres 2 y durante media hora. Acabó 17º, justo detrás de Carlos Sainz con el Williams.
“Con este motor no podemos seguir el programa de los demás, mejor lo dejamos y volvemos a intentarlo la semana que viene”, soltó por radio. Golpe directo a la mandíbula de Honda. Su comentario se refería a la prueba de nuevo modo de motor, que no funcionaba. Luego matizó ante los micrófonos de la F1: “No hicimos una sesión normal, nos retrasamos un poco con respecto al programa del fin de semana, pero intentaremos recuperarnos en la FP3”.
Sobre su plan de trabajo, Fernando explicó que "primero se trataba más bien de familiarizarnos con el circuito y las curvas después del trabajo que hicimos en el simulador. Luego, en la FP2, intentamos optimizar un poco el coche y la puesta a punto. Desafortunadamente, tuvimos algunos problemas y eso nos retrasó un poco".
Volvió a insistir con la unidad de potencia, un lastre para el chasis actual del AMR26: "Probablemente todavía tengamos un gran déficit en las rectas, pero es algo que tenemos que aceptar por ahora. Ya veremos mañana", dijo.
"En la clasificación creo que nos falta un poco para terminar arriba. El orden de clasificación dependerá en parte del rendimiento de los coches y de la batería y la potencia que tengan. Lo importante es la carrera, donde tenemos que mantenernos concentrados", advirtió Alonso, que se teme el caos el domingo: "Habrá que evitar chocar con los muros y ver la bandera a cuadros... Quizás acabar sea suficiente para obtener un buen resultado".
Fuente: Sport
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