Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctimas carreteras CórdobaBaena planta de biometanoIncendio Avenida del Aeropuerto CórdobaCamping de lujo en CórdobaNuevo curso escolarITVCines de verano CórdobaMantenimiento de colegiosIncidencias en colegiosEntrevista | Niña PastoriEstrés en la vuelta al coleAvispón asiáticoPremio de jubilación denegadoCondena por herenciaGentilicio romano de un pueblo de Córdoba
instagramlinkedin

BALONCESTO (MUNDIAL): AUSTRALIA-ESPAÑA (66-89)

España arrasa a Australia y se cruzará con Estados Unidos en la lucha por las medallas

Las de Méndez completaron su mejor actuación en el cuarto de final ante Australia (66-89). Jugarán la semifinal con las ‘yankees’ este sábado (20:00)

Las jugadoras españolas, antes del inicio de partido ante Australia.

Las jugadoras españolas, antes del inicio de partido ante Australia. / FEB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

España se medirá a Estados Unidos después de ofrecer su mejor versión ante Australia en un partido en el que Miguel Méndez exhibió la profundidad de banquillo, una magnífica defensa de zona y un gran acierto en el tiro. Australia, que ha estado en siete de las últimas ocho semifinales de los Mundiales, llegaba con una rotación corta de nueve jugadoras. Y el seleccionador español apostó de inicio por un equipo dominante en la pintura con Fam, Gustafson y Conde ante el Run&Gun de las aussies. Los tres triples de Reid fueron respondidos por tres de Iyana, mientras Gustafson hacía daño dentro. Después Torrens y Carrera recogían el testigo y España se manejaba con desparpajo en ataque con 5 triples de 7. A eso sumaban una defensa impenetrable, cero pérdidas y siete asistencias. Intachable primer cuarto (17-31).

Infalibles en los triples

Australia reaccionó con un parcial de (8-2) de inicio, pero las de Méndez leían perfectamente en ataque el juego exhibiendo su profundidad de banquillo (28-46) y manteniéndose por encima del 70% en triples. La zona española colapsaba a las australianas (19 pérdidas) y las de Méndez dominaban la zona (20 rebotes a 11) para dejar el partido roto al descanso (37-58). El tercer cuarto fue mucho más intenso en defensa, con España tensando los ataques australianos y rebajando la producción ofensiva en un parcial exiguo en la anotación (14-12) que dejó el marcador (51-70).

Noticias relacionadas

España cerró el partido con victoria y una gran imagen, especialmente en la primera parte, que deja buenas sensaciones para el partido que las medirá este sábado a la gran favorita Estados Unidos. Las yankees han dejado alguna duda y si las de Méndez ofrecen su mejor imagen no es descartable la sorpresa. Será la primera de las dos oportunidades para colgarse una medalla, que es a lo que vinieron a Alemania.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
  4. Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones
  5. Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
  6. Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación de Córdoba medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio
  7. La firma cordobesa Silbon ficha a Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid, como nuevo embajador de su sastrería
  8. Así 'coloniza' Córdoba el avispón asiático: atacan colmenas, roban crías de otros nidos y aprovechan la comida para gatos

El segundo premio de la Lotería Nacional deja un pellizco de suerte en Moriles

El segundo premio de la Lotería Nacional deja un pellizco de suerte en Moriles

Resultados de la Primitiva del jueves 10 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 10 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 10 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 10 de septiembre de 2026

Trump rompe con la tradición de las celebraciones del 11-S: no acudirá a Nueva York porque no le dejan dar discurso

Trump rompe con la tradición de las celebraciones del 11-S: no acudirá a Nueva York porque no le dejan dar discurso

Anthropic asegura haber desarticulado complots que usaban su IA para desarrollar armas biológicas

Anthropic asegura haber desarticulado complots que usaban su IA para desarrollar armas biológicas

Los fallecidos en Córdoba el jueves 10 de septiembre

Los fallecidos en Córdoba el jueves 10 de septiembre

Córdoba registra la cifra más baja de víctimas mortales en carretera este verano de Andalucía y de los últimos años en la provincia

Córdoba registra la cifra más baja de víctimas mortales en carretera este verano de Andalucía y de los últimos años en la provincia

De Godzilla a Gran Torino: las 20 películas de Movistar Plus que puedes ver hoy por solo 4,99 euros

De Godzilla a Gran Torino: las 20 películas de Movistar Plus que puedes ver hoy por solo 4,99 euros
Tracking Pixel Contents