El Córdoba Patrimonio Futsal afronta la temporada en una Primera División novedosa

Con las ilusión renovada comienza una nueva temporada el Córdoba Patrimonio Futsal. La entidad presidida, un año más, por José García Román, seguirá compitiendo en la máxima categoría del fútbol sala nacional otra campaña más. Este año lo hace con una plantilla con muchas caras nuevas y con un entrenador, que pese a su juventud, ya vive su primera experiencia al mando de un banquillo de Primera. Eso sí, el formato de la liga cambia por completo, en una remodelación que recuerda a competiciones sudamericanas.

Una plantilla renovada

Pese a ello, el conjunto blanquiverde inicia el nuevo curso con un objetivo claro: mantener la categoría. Para conseguirlo, ha incorporado hasta ocho caras nuevas, con una estrategia clara: mezclar el hambre de jugadores jóvenes con la experiencia de perfiles con experiencia en la categoría y en el equipo. Por lo tanto, llegan a Vista Alegre: Faly, Ivi, Alvarito, Pablo Ordóñez, Tosina, Palacio, Ibarra y Perin. Este último regresa a la que fue su casa tras su paso por el Anderlecht, lo hace ahora en calidad de cedido, procedente de ElPozo Murcia.

Lucas Perin junto a Fabio durante un entrenamiento de esta semana. / A.J. González

Y es que, la dirección deportiva califal ha vuelto a apostar por el talento joven, la mitad de los fichajes son menores de 24 años, mientras, de los otros cuatro, solo uno supera los treinta, el caso de Ibarra. Es más, esta confianza no se ha mostrado solo dentro de la pista, el banquillo estará liderado por David Fernández, técnico de tan solo 28 años que promociona al primer equipo tras dos temporadas positivas en el filial.

En lo que a la competición liguera respecta, el Córdoba Patrimonio Futsal arrancará el curso el próximo sábado, a partir de las 16.30 horas, viajando a El Ejido. El propio preparador blanquiverde señalaba que el conjunto almeriense «se ha reforzado muy bien, con jugadores con experiencia en Primera División. Es un equipo que se planta muy bien en la pista, que le gusta correr y que domina distintas situaciones de juego», analizó.

Una competición 'nueva'

Además, echa a rodar un campeonato con muchos cambios con respecto a la pasada campaña. Y es que, este se dividirá en dos, teniendo un Torneo Apertura, en el que todos se enfrentarán entre sí una vez, y un Torneo Clausura, con el mismo formato, pero en la pista donde no se celebró el primer partido. De cada torneo saldrá un campeón. También cambia el play off que define al ganador de la Primera División. Seguirá siendo de ocho equipos, pero lo jugarán los dos primeros de cada torneo y los cuatro primeros de la clasificación general (sumando los puntos de Apertura y Clausura).

Por su parte, descenderán de de división los dos conjuntos que menos puntos sumen en esta tabla general. La otra gran modificación llega en la Copa de España, ya que esta se unirá a la Copa del Rey. A los seis primeros clasificados del Torneo Apertura, se les otorgará una plaza directa, mientras las otras dos se jugarán entre: 36 equipos de Segunda División B, 30 de Tercera, los 16 de Segunda y los diez restantes de Primera. Habrá eliminatorias previas entre los de las categorías más bajas y después se incorporarán los equipos de Segunda y Primera, disputando estos últimos tan solo tres eliminatorias para conseguir alguna de las dos plazas en juego. Por último, la clasificación a Champions tendrá un condicionante, y es que dependerá de si el campeón de Europa es español. Si lo es, solo habrá un clasificado más, será el campeón del play off. Si no lo es, a este se unirá el campeón de la clasificación general, si coincide, será para el finalista.

En clave Córdoba Patrimonio, los de David Fernández debutarán este sábado y harán lo propio en Vista Alegre el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 16.30 horas, ante Manzanares. Asimismo, finalizarán el Torneo Apertura también como locales, lo harán ante el histórico Inter -que cambia su patrocinador de Movistar a JP Financial- en la jornada intersemanal del 30 de diciembre. Los blanquiverdes llegan a este inicio de competición tras una pretemporada muy positiva, cayendo derrotados tan solo en un encuentro -ante Manzanares-, venciendo en cuatro -ante Santaella, Virgili de Cádiz, Avanza y Pinatar- y empatando en uno -contra Jaén-.