Ahtletico Paranaense se proclama campeón del Mundial de Clubes Juvenil ante Racing de Avellaneda

El Racing de Avellaneda volvió a quedarse con la miel en los labios. Si hace un año el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba presenciaba como el equipo albiceleste veía volar el Mundial de Clubes Juvenil ante el FC Barcelona, en esta ocasión fue el Athletico Paranaense el que evitó que La Academia alzase victorioso el trofeo de campeón mundial sub 18 en Córdoba. Una final muy igualada, tanto en fútbol como en resultado (1-1) desembocó en una tanda de penaltis en la que ya en el último lanzamiento Soares anotaba para los brasileños pero Ahumada se topaba con el portero Paranaense, Artur, que dio el título a su equipo.

Paranaense anota en la primera parte

El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel fue testigo de una batalla táctica y de máxima intensidad en la final del Mundial de Clubes Juvenil, donde Racing Club de Avellaneda y Athletico Paranaense firmaron un empate 1-1 que reflejó la paridad absoluta sobre el césped cordobés.

Los jugadores del Panaraense celebran su gol, anotado por Gustavo Guedes en la primera mitad. / Manuel Murillo

Desde el pitido inicial, el encuentro se convirtió en una lucha constante por la posesión. La Academia avisó temprano con un disparo de Lucas Álvarez en el minuto 2 que despejó la zaga brasileña. El primer cuarto de hora estuvo marcado por el roce y la falta de fluidez, apenas alterado por un susto con la lesión del capitán paranaense Monteiro, quien logró recuperarse, y un cabezazo desviado de Borowicz a los 17 minutos.

El tablero se movió en el minuto 21. Una gran apertura de Cerci encontró a Monteiro, cuyo centro cruzado fue peinado por Gustavo Guedes para batir al guardameta albiceleste Julián Andrés Bado, poniendo el 0-1. Racing intentó reaccionar de inmediato con incursiones de Román González y nuevas ocasiones de Lucas Álvarez, mientras que Borowicz también probó sin éxito. Cerca del descanso, Bruno Gabriel evitó el empate argentino sacando un cabezazo de Bárcena bajo los palos.

En la reanudación, el Athletico Paranaense buscó liquidar el encuentro y Bado tuvo que emplearse a fondo al 59 para evitar el segundo tras otro testarazo de Bruno Gabriel. Sin embargo, la respuesta de Racing fue fulminante: al minuto 60, Román González culminó una gran jugada de Valbuena para decretar el 1-1 definitivo. En el tramo final, con el desgaste físico haciendo mella, el Paranaense sacó fuerzas de flaqueza y protagonizó diversas llegadas, aunque sin resolución final. Marcelo Leal tuvo la última gran oportunidad para los brasileños con un cabezazo que se marchó fuera, sellando unas tablas justas en una final vibrante.

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La tanda de penaltis, emocionante como suele ser habitual, otorgó el título al Athletico Paranaense, mientras que el Racing de Avellaneda tuvo que regresar a Argentina, por segunda ocasión consecutiva con el orgullo de haber protagonizado un gran torneo, pero otra vez sin la guinda final.