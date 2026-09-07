Racing de Avellaneda y Paranaense disputarán en El Arcángel la final del Mundial de Clubes juvenil

El Mundial de Clubes juvenil ya tiene a sus dos aspirantes al título y ambos llegan desde Sudamérica. El Racing de Avellaneda y el Paranaense se enfrentarán el próximo miércoles, a partir de las 20.00 horas, en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel después de imponerse con autoridad en sus respectivas semifinales. Los resultados de la penúltima ronda del torneo dejaron fuera al Real Madrid y al Sao Paulo. El conjunto argentino derrotó por 0-3 al filial madridista en Pozoblanco, mientras que el equipo de Curitiba resolvió su duelo brasileño ante el Sao Paulo con un 0-2 en Lucena.

De este modo, El Arcángel será escenario de una final íntegramente sudamericana que pondrá el broche al Mundial de Clubes juvenil de fútbol, que por segundo año se celebra en Córdoba y ya alcanza su decimoséptima edición.

Racing vuelve a la final

El Racing de Avellaneda, vigente subcampeón del torneo -tras caer año atrás frente al Barcelona-, volvió a demostrar su fortaleza en tierras cordobesas. Los conocidos como 'Los pibes del Predio Tita Mattiussi' alcanzaron por segunda edición consecutiva la final después de superar con claridad al Real Madrid. La Sub-18 de la Academia de Racing, formada por futbolistas de las generaciones 2009 y 2010 y dirigida por Sebastián Belisonzi, encarriló pronto el encuentro disputado en el estadio Nuestra Señora de Luna de Pozoblanco.

Y es que penas habían transcurrido nueve minutos cuando Román Daniel González aprovechó un balón que llegó al segundo palo para adelantar al conjunto argentino.

El Real Madrid trató de reaccionar, especialmente tras el descanso, pero Racing resistió los intentos del cuadro blanco y terminó sentenciando el choque. Lucas Lionel Álvarez amplió la ventaja en la segunda mitad y, ya dentro del tramo final, Sebastián Elosu Larumbe estableció el definitivo 0-3.

El conjunto madridista, que abrió el torneo derrotando al propio Córdoba CF -al que eliminaron los celeste y blanco en cuartos-, se quedó así a las puertas de la final.

Un defensa del Racing de Avellaneda realiza una entrada en una acción ofensiva del Real Madrid, en Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

Paranaense se impone al Sao Paulo en Lucena

Más igualada resultó la segunda semifinal, que enfrentó a Paranaense y Sao Paulo en el Estadio Ciudad de Lucena.

El conjunto de Curitiba tuvo que trabajar su clasificación ante un rival que mantuvo abierto el encuentro durante buena parte de la tarde. Willian Bispo Santos abrió el marcador poco antes de cumplirse la primera media hora de juego, dando ventaja al Paranaense. Tras el descanso, el Sao Paulo buscó el empate, pero fueron nuevamente los de Paraná quienes encontraron el gol. Adriano Oliveira, superada la hora de partido, anotó el 0-2 que terminó por asegurar el billete para la gran final.

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Racing de Avellaneda y Paranaense, de esta forma, trasladarán ahora la emoción del torneo hasta Córdoba capital, donde El Arcángel acogerá el próximo miércoles, desde las 20.00 horas, el último y decisivo partido del Mundial de Clubes juvenil.