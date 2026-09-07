Alba Cerrato irrumpe con gol en el estreno mundialista de España

La Selección española femenina sub-20 no pudo comenzar mejor su camino en el Mundial de Polonia. Y tampoco pudo hacerlo de una manera más especial para Alba Cerrato. La delantera cordobesa, que este verano ha dado el salto a la Serie A italiana de la mano de la Fiorentina, necesitó poco más de media hora sobre el césped para dejar su primera huella en la cita mundialista. Entró en la segunda parte y puso el broche a la victoria de España ante Nigeria (2-0) con el segundo tanto del encuentro.

La Roja, dirigida por David Aznar, inauguró su participación en el torneo con un triunfo de peso en el Arena Sosnowiec, escenario del primer encuentro del Grupo F. España, que aspira a recuperar el título mundial que ya conquistó en 2022 en Costa Rica, comenzó así con tres puntos y buenas sensaciones en su recorrido por el país polaco.

Pero entre las protagonistas del estreno sobresalió la futbolista ex del Sevilla. Cerrato partió desde el banquillo, aunque su participación no tardó en adquirir protagonismo cuando recibió la oportunidad tras superar la hora de juego. La atacante saltó al terreno de juego en sustitución de Marisa, autora del primer gol español. Y prácticamente desde su entrada dejó su firma.

Poco tiempo para dejar huella

Con España ya por delante, Cerrato apareció para ampliar la ventaja cuando restaba poco más de un cuarto de hora para alcanzar el final del tiempo reglamentario. La cordobesa culminó una acción combinativa para establecer el 2-0, un tanto que terminó de encarrilar el estreno mundialista de las españolas ante el conjunto nigeriano.

Fue, además, su primer gol en este Mundial sub-20, en una competición que afronta después de haber cerrado recientemente otro gran capítulo con la selección española. Cerrato fue parte del equipo que se proclamó campeón de Europa sub-19, antes de afrontar este nuevo desafío internacional en una categoría superior.

El triunfo, además, permite a España comenzar el campeonato con los tres puntos y situarse en una posición favorable dentro de un Grupo F que también integran China y Nueva Caledonia, actualmente en la segunda plaza. Precisamente el conjunto chino fue el otro vencedor de la primera jornada, después de imponerse con claridad a Nueva Caledonia por 5-0.

La segunda cita del torneo llevará de nuevo a las de David Aznar al Arena Sosnowiec, donde este jueves, a partir de las 15.00 horas, se medirá al propio combinado oceánico, que viene de ser goleado.