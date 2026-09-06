La Vuelta llega a Córdoba, en directo | La etapa llega a Posadas

La Vuelta ciclista llega a Córdoba este domingo para cerrar su 15ª etapa. Tendrá su salida en Palma del Río, a partir de las 14.50 horas, y recorrerá 110,2 kilómetros hasta llegar a la meta, situada en avenida de Vallellano, sobre las 17.05 horas.

El itinerario diseñado incluye el paso por el municipio de Posadas e incluye dos subidas, el Puerto de la Forestal y el Puerto de Artafi. Finalmente, los ciclistas entrarán a la capital por la avenida del Brillante, sobre las 16.14 horas, tras su paso por Santa María de Trassierra, y recorrerán avenida de los Piconeros, avenida de la Igualdad, avenida de Carlos III, avenida de Libia, avenida Compositor Rafael Castro, Campo de la Verdad, avenida de Cádiz y Puente de San Rafael hasta llegar al final de la etapa.

Se acerca la etapa al Puerto de la Forestal Se acercan los corredores al primer obstáculo de la etapa, el Puerto de la Forestal. De categoría tres, los ciclistas tendrán 6.7 kilómetros con una pendiente de 4.1 grados.

Posadas ya disfruta de la etapa Llega el pelotón a Posadas con dos grupos muy diferenciados. La cabeza de carrera, con 11 corredores, se separa del pelotón, casi un minuto de diferencia entre ambos.

Se escapan nueve corredores Ya se escapa el primer grupo, con nueve corredores, con el español Azparren entre ellos. Buscan alejarse del pelotón, cerca de cuarenta segundos les separan por ahora.

Primeros ataques sin éxito Los primeros intentos de escapada no han conseguido surtir efecto. Por ahora, se mantiene la carrera sin grandes fugas.

Representación institucional en la salida La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, junto al Diputado Provincial de Deportes, Antonio Martín en la línea de salida de la etapa en la localidad cordobesa. La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, junto al Diputado Provincial de Deportes, Antonio Martín. / CÓRDOBA

Comienzan las primeras fugas Arranca la competición, ya comienzan las primeras fugas tras la salida lanzada. Hasta la meta en avenida de Vallellano, 107 kilómetros.

Los líderes, en la línea de salida de Palma del Río. Los líderes de salida, antes de la salida neutralizada. Los líderes, en la línea salida de Palma del Río. / CÓRDOBA

Arranca la etapa Comienza la 15ª etapa de La Vuelta ciclista a España con la salida neutralizada.

Todo preparado Todo preparado para el inicio de la etapa. Los ciclistas ya preparados en la salida, comienza en breve la salida neutralizada. Salida de la etapa 15 de La Vuelta ciclista. / CÓRDOBA