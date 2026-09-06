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La Vuelta llega a Córdoba, en directo | La etapa llega a Posadas

La provincia acogerá la 15ª etapa de la competencia, con salida de Palma del Río y paso por Posadas y Santa María de Trassierra hasta llegar a la capital para llegar a meta en Vallellano

Los cinco líderes de La Vuelta en la línea de salida en Palma del Río.

Los cinco líderes de La Vuelta en la línea de salida en Palma del Río. / La Vuelta

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Lorenzo Estepa

Córdoba

La Vuelta ciclista llega a Córdoba este domingo para cerrar su 15ª etapa. Tendrá su salida en Palma del Río, a partir de las 14.50 horas, y recorrerá 110,2 kilómetros hasta llegar a la meta, situada en avenida de Vallellano, sobre las 17.05 horas.

El itinerario diseñado incluye el paso por el municipio de Posadas e incluye dos subidas, el Puerto de la Forestal y el Puerto de Artafi. Finalmente, los ciclistas entrarán a la capital por la avenida del Brillante, sobre las 16.14 horas, tras su paso por Santa María de Trassierra, y recorrerán avenida de los Piconeros, avenida de la Igualdad, avenida de Carlos III, avenida de Libia, avenida Compositor Rafael Castro, Campo de la Verdad, avenida de Cádiz y Puente de San Rafael hasta llegar al final de la etapa.

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