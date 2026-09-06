El Salerm Puente Genil se da un festín en el debut ante su afición en el Manuel Polinario

El Salerm Puente Genil dio un golpe sobre la mesa en la primera jornada de Segunda Federación. Los de Migue García y Joaquín Pérez dieron una exhibición en el debut de la temporada ante el Mijas Las Lagunas delante de su gente. El Manuel Polinario vivió una gran primera parte de los suyos que dejó el partido prácticamente encarrilado, gracias a los tantos de Alan Araiza y Juan María -por partida doble-.

Un debut por todo lo alto

El cuadro rojinegro salió a mandar desde primera hora. Aun así, el primer gol de la tarde llegó tras una jugada posicional. Tras una circulación en campo contrario, Rafita puso un centro medido al segundo palo que Alan Araiza remató de primeras, abriendo la lata cuando tan solo había pasado un cuarto de hora de juego.

El Mijas Las Lagunas no dio su brazo a torcer y tuvo cerca el empate en una falta lejana botada por Caballero que golpeó en el larguero. Pese a ello, el conjunto pontanés seguía gustandose y, apenas catorce minutos después de abrir la lata, hizo el segundo, obra de Juan María tras un gran disparo desde la frontal del área después de una gran conducción en campo contrario. El Manuel Polinario era una fiesta, gracias también a la actuación de Salva Vegas, que estaba siendo una figura clave en la faceta ofensiva, con un gran juego de espaldas y conectando con los extremos a la espalda del rival.

A pesar de la ventaja, el Salerm Puente Genil no levantó el pie del acelerador y siguió generando peligro. De hecho, los dos últimos protagonistas -Vegas y Juan María- protagonizaron el tercer tanto. Tras una gran jugada del '10' pontanés, dejó solo a su compañero para que este pusiera el segundo en su cuenta personal, rematando prácticamente a placer después de deshacerse del guardameta rival, para llegar al descanso con una ventaja de tres goles.

Una segunda parte para cerrar el partido

Tras el paso por vestuarios, el cuadro rojinegro fue a por más. Tanto fue así, que tan solo le hicieron falta tres minutos para volver a crear otra ocasión clara, otra vez en las botas del bigoleador del duelo, que golpeó el poste tras un gran contragolpe. Aun así, no le hizo falta mucho tiempo para hacer el cuarto. Llevó la firma de Salva Vegas, que culminó su gran partido con una diana en su casillero individual. El atacante remachó un rechace del portero visitante para cerrar el partido y poner la guinda al debut de los de Migue García y Joaquín Perez en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Polaco durante un duelo en el partido ante el Mijas Las Lagunas. / Tino Navas

Con cuatro tantos de distancia, el Salerm Puente Genil frenó el ritmo del partido y buscó acabar el partido manteniendo la portería a cero. Así lo hizo, el conjunto dirigido por José 'Fiera' García no pudo maquillar el resultado y terminó marchandose de vacío de la localidad cordobesa. Eso sí, cerró el encuentro con un jugador menos tras la exulsón de Lesedi.

El conjunto pontanés viajará la próxima semana hasta Huelva para medirse al decano, el Recreativo, el próximo domingo a partir de las 20.00 horas.