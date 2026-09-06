Patrullas, perros y drones: el despliegue de la Policía Nacional para La Vuelta en Córdoba

La Vuelta Ciclista a España no sería nada sin los Cuerpos y Fuerzas del estado que velan por su seguridad. En Córdoba, para la celebración de la decimoquinta etapa desde Palma del Río a la capital cordobesa, la Policía Nacional desplegó 150 efectivos. Del total, más de la mitad de los agentes pertenecían a las distintas unidades de la comisaría provincial y 70 a los servicios centrales de La Vuelta. Un Cuerpo coordinado con el resto de servicios que blindó un evento multitudinario a partir de un completo operativo por tierra y aire.

Desde la seguridad a pie de calle hasta la vigilancia aérea, los medios de la Policía Local para velar por una Vuelta segura fueron múltiples. Diferentes compañeros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) estuvieron repartidos por los diferentes puntos de Córdoba más próximos al paso de los ciclistas con el objetivo de controlar el orden público y las grandes concentraciones de personas. Una unidad de patrullaje, prevención y actuación ante cualquier altercado que, como explica la portavoz del Cuerpo, Ana Bellido, trabaja "en las zonas más sensibles y en el último kilómetro de la etapa para evitar incidentes como que alguien se meta en el recorrido". Cuenta, además, material antidisturbios con el chaleco y el escudo balístico.

Exposición de medios de la Policía Nacional en la Vuelta / A.J. González

Horas antes de que arranque La Vuelta, la unidad canina de la Policía Nacional de Córdoba fue la encargada de asegurar las inmediaciones de la avenida de Vallellano, donde se instaló la meta. Dos guías con sus perros adiestrados en localizar explosivos se encargaron de que no hubiese ningún artefacto sospechoso en los puntos donde más personas se aglomeraron. No se detectó ningún explosivo. En el caso de que los perros lo hubiesen encontrado, también estaba preparada la unidad Tedax, equipada con sus trajes especiales de 30 kilogramos y la máquina Aunav para retirarlos.

Entre las unidades que la Policía Nacional activó para velar por la seguridad en La Vuelta a su paso por Córdoba estuvo la policía científica, un equipo de prevención que actúa en caso de que sea necesario reconocer víctimas o autores de delitos o estudiar alguna muestra biológica entre otras labores. Aunque no fue necesaria su intervención en ningún caso durante la jornada deportiva, sí que fueron una de las unidades más buscadas en el Paseo de la Victoria. Allí, a pocos metros de la línea de meta, el Cuerpo instaló una carpa informativa en la que expuso todos sus medios.

Los agentes de participación ciudadana repartieron pegatinas, pulseras y carnets de la Policía Nacional e hicieron muestras de sus diferentes herramientas a los centenares de aficionados que aprovecharon La Vuelta para conocer mejor a la institución. Allí también estuvo una de las unidades más modernas e importantes, la aérea, fundada en 2022 y con sede en la comisaría de Fleming. Su labor consiste en supervisar el espacio aéreo e intervenir ante infracciones o la aparición de vuelos no autorizados.

"Levantamos el dron para supervisar desde el aire que no haya problemas de orden público o aglomeraciones donde no debe haber. Para La Vuelta tenemos continuamente una unidad de binomios controlando todo desde el aire", explicó Sergio Palacios, encargado de la unidad aérea. Así, por cielo y por tierra, la Policía Nacional, en coordinación con el resto de Cuerpos y servicios sanitarios, logró velar por una jornada de ciclismo sin incidencias en la que los cordobeses disfrutaron del deporte de mayor nivel.