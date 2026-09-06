Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta a España en Córdoba: previaRetos políticos en CórdobaRetos urbanísticos en CórdobaRetos económicos en CórdobaRetos sociales en CórdobaLas cofradías en 2026Velá de la FuensantaFiesta de la VendimiaVuelven los 40 gradosCalor de noche en CórdobaUn palacio sorprende a arqueólogosGuía Velá de la FuensantaGentilicio romano de un pueblo de CórdobaOrigen del apellido García
instagramlinkedin

Fútbol | Tercera RFEF

El Egabrense firma una remontada de libro en el derbi de estreno ante el Córdoba CF B

El conjunto de Cabra se impone tras una brillante segunda mitad al filial blanquiverde, con uno menos desde la expulsión de Pablo. El CD Pozoblanco también cayó en su visita al Conil

La plantilla y cuerpo técnico del Egabrense celebra el triunfo ante el Córdoba CF B.

La plantilla y cuerpo técnico del Egabrense celebra el triunfo ante el Córdoba CF B. / CD Egabrense

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

Primer fin de semana de impacto el que pasó por el calendario del Grupo 10 de Tercera Federación, donde tan solo uno de los tres representantes cordobeses logró estrenarse puntuando. Fue el Egabrense, que se impuso, remontada incluida, al Córdoba CF B con una brillante segunda mitad en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño (4-2), en una cita disputada a puerta cerrada.

Un derbi de altos vuelos

Comenzaron mandando con puño de hierro los de Diego Tristán, que llegado el paso a vestuarios ya se veían con dos dianas de ventaja, merced de los tantos de Viti y Albuera. Todo cambió tras el descanso, no obstante, con una revolución completa de los departamentales. Pronto recortó distancias Moslero, apenas rebasado el tanteo, mientras que Hugo Navarro repuso la igualdad llegada la hora de juego, justo un par de lances después de una acción clave: la expulsión de Pablo Muñoz en el filial blanquiverde.

Con uno más, los de casa se gustaron. Gorka fue el encargado de dar la vuelta al marcador, mientras que Rubén Jurado, ya sobre la bocina, redondeó la goleada para sellar el 4-2 definitivo y el primer triunfo egabrense.

Noticias relacionadas y más

El CD Pozoblanco, sin suerte

Sin premio, por su parte, se quedó también el Pozoblanco, que no pudo arañar nada de su debut el pasado sábado ante el Conil. Gaspar Gálvez debutó con revés al frente del bloque blanquillo, superado por la mínima en el José Pérez Ureba.

Once inicial del CD Pozoblanco en su visita al Conil, en la primera jornada.

Once inicial del CD Pozoblanco en su visita al Conil, en la primera jornada. / CD POZOBLANCO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  2. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  3. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  4. La Vuelta llega a Córdoba: jornada rompepiernas este domingo con tres puertos y final en Vallellano
  5. La Vuelta llega a Córdoba, en directo | Comienza la etapa con la salida neutralizada
  6. Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
  7. De 'farmear aura' a construir la Sagrada Familia: Córdoba se rinde al mundo de los juegos de mesa
  8. Guía completa de la Velá de la Fuensanta de Córdoba 2026: horarios, actuaciones, procesiones y programa de actividades

El Egabrense firma una remontada de libro en el derbi de estreno ante el Córdoba CF B

El Egabrense firma una remontada de libro en el derbi de estreno ante el Córdoba CF B

El Ciudad de Lucena suma su primer punto en un igualado debut frente al Linares

El Ciudad de Lucena suma su primer punto en un igualado debut frente al Linares

El Salerm Puente Genil se da un festín en el debut ante su afición en el Manuel Polinario

El Salerm Puente Genil se da un festín en el debut ante su afición en el Manuel Polinario

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 6 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 6 de septiembre de 2026

La Fuensanta, de nuevo en el corazón de Córdoba

La Fuensanta, de nuevo en el corazón de Córdoba

Salida de la Virgen de la Fuensanta

Dos partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones

Dos partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones
Tracking Pixel Contents