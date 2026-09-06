El Egabrense firma una remontada de libro en el derbi de estreno ante el Córdoba CF B

Primer fin de semana de impacto el que pasó por el calendario del Grupo 10 de Tercera Federación, donde tan solo uno de los tres representantes cordobeses logró estrenarse puntuando. Fue el Egabrense, que se impuso, remontada incluida, al Córdoba CF B con una brillante segunda mitad en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño (4-2), en una cita disputada a puerta cerrada.

Un derbi de altos vuelos

Comenzaron mandando con puño de hierro los de Diego Tristán, que llegado el paso a vestuarios ya se veían con dos dianas de ventaja, merced de los tantos de Viti y Albuera. Todo cambió tras el descanso, no obstante, con una revolución completa de los departamentales. Pronto recortó distancias Moslero, apenas rebasado el tanteo, mientras que Hugo Navarro repuso la igualdad llegada la hora de juego, justo un par de lances después de una acción clave: la expulsión de Pablo Muñoz en el filial blanquiverde.

Con uno más, los de casa se gustaron. Gorka fue el encargado de dar la vuelta al marcador, mientras que Rubén Jurado, ya sobre la bocina, redondeó la goleada para sellar el 4-2 definitivo y el primer triunfo egabrense.

El CD Pozoblanco, sin suerte

Sin premio, por su parte, se quedó también el Pozoblanco, que no pudo arañar nada de su debut el pasado sábado ante el Conil. Gaspar Gálvez debutó con revés al frente del bloque blanquillo, superado por la mínima en el José Pérez Ureba.