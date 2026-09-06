El Ciudad de Lucena suma su primer punto en un igualado debut frente al Linares

Igualdad, intensidad y reparto de puntos. Así se podrían resumir los 94 minutos que disputaron el Linares Deportivo y el Ciudad de Lucena en el partido correspondiente a la primera jornada en el Grupo 4 de Segunda Federación, que se saldó con un gol para cada lado y un importante derroche en el estreno celeste en la categoría.

Mucho trabajo

Los 22 protagonistas saltaban, bajo un calor sofocante, al Estadio Municipal de Linarejos, ante la presencia de más de 2.000 aficionados, entre ellos más de 100 lucentinos, que no querían perderse el debut de ambos conjuntos en la presente temporada. Dos onces muy dispares. Mientras que el equipo local presentaba un equipo mayoritariamente renovado respecto al protagonista el año pasado, Antonio Jesús Cobos confiaba en un once claramente reconocible compuesto, en su gran mayoría, por los jugadores del ascenso.

El encuentro comenzaba, como es habitual en estos primeros pasos de competición, con dos equipos que se tomaban el pulso durante los primeros compases, con un Linares que quería dominar la posesión del balón ante un equipo aracelitano que mantenía las líneas sin excesivos peligros.

En el minuto 7, Becken protagonizaba el primer acercamiento peligroso del partido con un disparo que se marchó cerca de la portería defendida por Frío Leal. El Linares trataba de aprovechar la línea adelantada del Ciudad de Lucena, una de las señas del sistema de Antonio Jesús Cobos, para generar peligro a la espalda de la defensa.

Poco a poco, el conjunto cordobés comenzaba a asomarse al área contraria sobre todo con mayor presencia por banda izquierda. En el minuto 17, Ale Benítez dispuso de la primera gran ocasión del encuentro para los visitantes con un lanzamiento que se marchó rozando el lateral de la red, en una acción que pudo haber adelantado al conjunto aracelitano.

Sin embargo, apenas un minuto después, el Linares encontró el camino del gol. Juanma Arguelles recibía en la frontal desde donde sacó un disparo raso dirigido al palo corto que superaba al guardameta visitante para establecer el 1-0.

Once inicial del Ciudad de Lucena en su visita al Linares Deportivo. / Antonio Dávila / CIUDAD DE LUCENA

Se entonan los locales

El tanto dio paso a varios minutos de dominio local, con el Linares controlando el juego y sometiendo al Ciudad de Lucena a una intensa presión. En el minuto 23, además, los visitantes tuvieron un nuevo contratiempo con la lesión de Adri Valenzuela, que dejaba su sitio a Pavón.

Tras la pausa de hidratación, el bloque aracelitano conseguía sacudirse la presión y comenzar a ganar metros. Así llegaría el tanto del empate. En el minuto 32, a la salida de un córner, Alberto aparecía en el segundo palo para conectar un cabezazo que, después de tocar en un defensor, acabó atravesando la red. Un tanto que provocó las protestas del Linares, reclamando una falta sobre su guardameta en la ejecución del saque de esquina.

Tras la reanudación, el partido mantuvo la intensidad y las disputas en todas las zonas del campo, con un Ciudad de Lucena que quería mayor protagonismo en el juego. Cumplida la hora de juego, el Ciudad de Lucena movía el banquillo con las entradas de Canty y Joseliyo, buscando piernas frescas para afrontar el tramo decisivo.

El Lucena, con uno menos

Mientras el carrusel de cambios de ambos conjuntos tomaba el dominio del partido, la intensidad también aumentaba con varias acciones merecedoras de sanción. Sería en el 75, cuando una fuerte entrada sobre el autor del gol local le costaba la expulsión directa al extremo Manu Molina.

El Linares afrontaba así los últimos minutos del encuentro en superioridad numérica. Una ventaja que no supo plasmar el conjunto jiennense siendo el conjunto aracelitano quién seguía buscando el segundo tanto. En el minuto 86 llegaría una de sus mejores oportunidades de la segunda mitad. Manolo Ortiz culminaba una buena acción individual de Joseliyo con un potente disparo que el guardameta local consiguió desviar a saque de esquina.

En los minutos finales, ninguno de los dos equipos encontró el golpe definitivo y el marcador ya no se movería. De esta manera, el Ciudad de Lucena se marcha de Linares con el primer punto de la temporada en uno de esos campos donde resulta complejo extraer un resultado positivo.

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La siguiente jornada volverá a llevar al conjunto lucentino lejos de casa. Será en tierras insulares frente a otro de los debutantes de la categoría, el Mijas Las Lagunas.

Manolo Ortiz, durante un lance del encuentro en Linarejos. / Antonio Dávila / CIUDAD DE LUCENA