La cara menos visible de la Vuelta Ciclista: más de 200 guardias civiles desplegados por la seguridad del pelotón y los espectadores en Córdoba

La Vuelta Ciclista a España no solo moviliza a corredores, equipos y aficionados. Detrás del espectáculo deportivo hay también un amplio dispositivo de seguridad encargado de garantizar que la carrera discurra sin incidentes y de proteger tanto a los participantes como a los miles de espectadores que se concentran a lo largo del recorrido.

Solo la Guardia Civil ha desplegado hoy en Córdoba a más de 200 efectivos con motivo de la 15ª etapa de la 81ª edición de la Vuelta, que parte de Palma del Río y tiene su llegada en la capital cordobesa. Una etapa que se ha reducido debido al calor, pero no por ello ha restado complejidad para los cientos de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que se despliegan hoy en la provincia.

La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) Dámaso Guillén, encargada de la seguridad durante la Vuelta, está integrada por 132 guardias civiles, que se desplazan con 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero. A este dispositivo se suma el despliegue de la Guardia Civil de Córdoba, con 30 agentes y 15 vehículos de Seguridad Ciudadana, además de otros 30 guardias civiles y 14 vehículos del Subsector de Tráfico. La Benemérita cuenta asimismo con el apoyo de otras especialidades.

Pero la Guardia Civil no es el único cuerpo que se encuentra hoy sobre el terreno. La Policía Nacional ha desplegado también más de 150 agentes para reforzar la seguridad durante el paso de la carrera y su llegada a Córdoba, con vigilancia aérea y sistemas antidrones incluidos. En total, más de 350 policías y guardias civiles participan en el dispositivo de seguridad de esta jornada, una cifra que da una idea de la dimensión que alcanza la Vuelta más allá de los kilómetros de carretera que recorren los ciclistas.

Un despliegue que acompaña a la carrera

El trabajo de estos agentes comienza mucho antes de que el pelotón aparezca y continúa después de su paso. Regulación del tráfico, vigilancia de las carreteras, seguridad de los corredores o prevención de incidentes forman parte de una operación que convierte durante unas horas las carreteras cordobesas en un escenario extraordinario.

La Guardia Civil ha querido además acercar su trabajo a los ciudadanos con la instalación de un estand institucional en el Parque Vuelta, ubicado en el Paseo de la Victoria de Córdoba. El espacio contará con una exposición de medios y material de distintas unidades del cuerpo y tendrá entrada libre.

Así, mientras los ciclistas disputan hoy la 15ª etapa entre Palma del Río y Córdoba, hay actores secundarios que recorren las mismas carreteras, sin dorsal ni maillot pero tan importantes como los protagonistas: los agentes encargados de que la Vuelta pueda celebrarse con seguridad.